As revelações de Adriane Galisteu em documentário: doença autoimune, riscos e sonho frustrado

A apresentadora Adriane Galisteu, 51, revela em seu documentário Barras Invisíveis, lançado na terça-feira, 13, no streaming, que ela tem uma doença autoimune conhecida como otosclerose, que afeta o osso do ouvido interno, foi o principal motivo que a levou a abrir mão do sonho de aumentar sua família.

Galisteu, que é mãe de Vittório Galisteu, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Alexandre Iódice, com quem está casada desde 2010, contou que os médicos a desaconselharam a engravidar novamente, alertando que as variações hormonais causadas pela gestação poderiam agravar sua condição e comprometer ainda mais sua audição.

“Eu não quero correr o risco de perder o outro ouvido. Eu não posso arriscar pelo tempo, pelo meu trabalho e pela minha saúde”, desabafou ressaltando o impacto da decisão em sua vida. “Se eu não tivesse passado por isso, eu já teria ficado grávida. Pelo menos mais um filho eu teria”, ela disse.

Apesar de ter escolhido não arriscar sua saúde, Adriane afirmou que ainda se sente plena e capaz de ser mãe novamente. “Eu me sinto muito bem para gerar um filho e ser mãe de novo, me sinto inteira para isso. Apesar de ter 50, eu juro que estou falando sério.”

Onde assistir a Barras Invisíveis

Barras Invisíveis está disponível para assistir no Universal+. No documentário, Adriane Galisteu compartilha mais detalhes sobre sua vida pessoal, desafios profissionais e as decisões difíceis que moldaram sua trajetória.