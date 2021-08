Cultura As premiações do MTV MIAW e Meus Prêmios Nick acontecerão em estúdio

A ViacomCBS, organizadora da MTV MIAW e Meus Prêmios Nick, confirmou que as duas premiações vão acontecer em estúdio nas edições de 2021. Como no ano passado, a gravação seguirá os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a pandemia do novo coronavírus.

“Em um momento ainda desafiador para tantos segmentos, ficamos felizes em confirmar o MTV MIAW e os Meus Prêmios Nick, em 2021, certos de que iremos repetir o sucesso das edições anteriores”, comenta Fabricio Proti, gerente da ViacomCBS Brasil.

A quarta edição da MTV MIAW, apresentado por Manu Gavassi e Bruna Marquezine, e 22ª do Meus Prêmios Nick, apresentado pelo ator Bruno Gagliasso, vão contar com uma equipe de talentos produzindo conteúdos diversos.

O MTV MIAW celebra a música e a cultura pop, homenageando os ícones da geração atual. Já na premiação infantil e infanto-juvenil da Nickelodeon, os vencedores são escolhidos pelo voto dos pequenos espectadores, que vão eleger seus ídolos em diversas categorias: das redes sociais à televisão, dos jogos aos filmes.