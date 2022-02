Artistas nacionais e internacionais comentam invasão da Rússia ao território Ucraniano

O mundo está em alerta após a guerra declarada da Rússia à Ucrânia, que se iniciou na madrugada desta quinta-feira, 24, com bombardeios em diversos pontos do país, incluindo os aeroportos próximos da capital, Kiev. Representantes públicos e artistas de todo o mundo têm mostrado preocupação diante do cenário conflituoso e ainda incerto.

O ator norte-americano Mark Ruffalo, escreveu no Twitter: “Enviando amor e boas orações a todas as pessoas inocentes da Ucrânia, Rússia e Europa que estão presas neste momento triste e corrosivo de violência e destruição assimétricas, especialmente os jovens. Vocês não fizeram nada para merecer essa perversão e espetáculo obsceno”.

O cantor The Weeknd prestou solidariedade e avisou que adiará um anúncio que faria nesta sexta-feira, 25. “Infelizmente só agora estou vendo o que está acontecendo com o conflito e farei uma pausa no anúncio de amanhã. rezo pela segurança de todos”, escreveu. Fãs especulam que o anúncio tem a ver com uma possível turnê mundial do álbum Dawn FM, que, possivelmente, incluirá datas no Brasil.

Por aqui, os artistas também demonstraram preocupação com toda situação envolvendo os países europeus. O apresentador Luciano Hulk chamou a atenção dos líderes mundiais. “Líderes precisam ter capacidade de mitigar as crises. Uma guerra na Europa em pleno século 21 é um retrocesso civilizatório. Impacta todo mundo. Trava o desenvolvimento global. É cruel, degradante e injustificável”, escreveu.

Em outro tweet, o apresentador indagou: “A quem interessa uma guerra na Europa agora? É possível sempre dar uma chance à paz. Não por romantismo. Mas por realismo mesmo”.

O streamer Casimiro Miguel aproveitou sua visibilidade e realizou uma live na madrugada desta quinta-feira, 24, com o professor de política internacional do Ibmec, Tanguy Baghdadi, para esclarecer toda a situação para seus seguidores.

A atriz Giovanna Ewbank também se posicionou sobre a situação e escreveu: “Tem dias que a gente acorda e parece que tá vivendo um filme de terror. As imagens da Ucrânia que vejo na minha timeline me entristecem profundamente. Minha solidariedade a todas as pessoas que estão sofrendo com esses confrontos. Minhas orações estão com vocês”.

O apresentador Marcos Mion também comentou a crise e mostrou sua indignação. “Não é possível que em pleno 2022, com toda humanidade buscando evoluir e viver com base no respeito e igualdade, a gente tenha que sofrer com imagens de bombardeios imagens de GUERRA. É inacreditável ”

A influenciadora Rafa Kalliman resolveu montar uma thread com sobre todo a situação de guerra, a partir das informações que ela tem conhecimento. O nome da apresentadora foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Internautas criticaram e avaliaram que o assunto precisa ser tratado por especialistas.