Cultura Artistas lamentam a morte do cineasta Breno Silveira

Diversos artistas se manifestaram após a morte do cineasta Breno Silveira neste domingo, 14. Diretor de filmes como 2 Filhos de Francisco, Gonzaga: De Pai Para Filho e da série Dom, ele sofreu um infarto durante as gravações de Dona Vitória, no interior de Pernambuco.

Dira Paes, que viveu Helena, a matriarca do filme da família de Zezé Di Camargo e Luciano, postou: “Estou muito triste com a sua partida. Vá em paz, Breno Silveira! Falamos na semana passada. Agradeço pelos nossos filmes, pela parceria e pela alegria que tivemos a chance de compartilhar”.

“Triste com a partida de Breno Silveira. Um cara bacana, talentoso, criativo e parceiro. Muito novo para nos deixar cheio de planos na cabeça”, lamentou Helio de la Peña sobre um dos produtores de Casseta e Planeta: A Taça do Mundo É Nossa (2003). Beto Silva, outro integrante do grupo de humor, também destacou a morte como “muito triste e chocante”.

“Um incrível diretor e cineasta com quem tive o privilégio de trabalhar. Aos 58 anos ele nos deixa, e deixa também trabalhos brilhantes no cinema brasileiro. Fui dirigida pelo Breno em 2012, no Gonzaga: De Pai Para Filho. Tenho muito orgulho de termos feito esse trabalho. Meus sentimentos à família e aos amigos”, escreveu a atriz Zezé Motta.

O apresentador Luciano Huck também demonstrou pesar: “O cinema brasileiro perdeu hoje de maneira repentina e precoce um dos seus expoentes mais talentosos, Breno Silveira. Diretor talentoso, pai dedicado e boa gente no mais alto grau. Uma tristeza”.