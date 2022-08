Artistas fazem festa para os 80 anos de Milton

O cantor e compositor Milton Nascimento completa 80 anos em 26 de outubro. Mas começa a receber homenagens de outros artistas nos palcos este fim de semana.

O show Milton reúne a cantora Mônica Salmaso e o pianista André Mehmari que, no formato piano e voz, apresentam composições como Credo, Paula e Bebeto, A Lua Girou e Terceira Margem do Rio.

“Esse trabalho aconteceu da nossa necessidade de voltar para casa, de buscar a cura na identidade do Brasil em que a gente acredita, dos nossos valores e da nossa formação musical”, explica Mônica. O pianista Mehmari diz que a obra de Milton, que ele classifica como humanista, o moldou como artista e ser humano. “É uma síntese perfeita do que de mais poderoso e profundo a sociedade mestiça brasileira produziu. É o Brasil que posso amar sem medo.”

As cantoras Alaíde Costa e Claudette Soares também prestam um tributo a Bituca. Alaíde, que participou do histórico álbum Clube da Esquina, canta músicas como Me Deixa em Paz, Morro Velho e Travessia. A Claudette caberá um repertório com sucessos como Coração de Estudante, Canção da América e Coisas da Vida. No bis, elas cantam juntas Nada Será Como Antes e Encontros e Despedidas.

Milton. Mônica Salmaso e André Mehmari: Sáb. (13), 21h; dom. (14), 19h. Teatro Tuca. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes. R$ 100; bit.ly/miltonmonica.

Alaíde Costa e Claudette Soares cantam Milton Nascimento: Dom. (14), 18h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Gratuito (retirar ingresso 1h antes)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.