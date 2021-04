Artistas e políticos lamentam morte de Agnaldo Timóteo

Fãs, artistas e políticos lamentaram nas redes sociais e na TV a morte do cantor Agnaldo Timóteo, na manhã deste sábado, 3, no Rio de Janeiro. Aos 84 anos, ele estava internado desde o dia 17 de março e foi vítima de complicações da covid-19.

O intérprete Neguinho da Beija-Flor deu um depoimento emocionado à GloboNews, em que destacou a potência vocal do amigo, mesmo aos 84 anos. “A maior voz do País.”

Ele frisou o medo que Timóteo tinha de contrair a covid-19. “Ele era um cara precavido, se resguardava”, relatou Neguinho, que já teve a doença. “Vamos nos precaver, usar máscara e ficar em casa. É isso que acontece. Perde-se amigos, parentes”, lamentou.

O cantor Ronnie Von destacou o lado humano de Timóteo e sua preocupação com colegas da classe artística que passavam por dificuldades. “Por mais discutível que seja a postura de Agnaldo na política, de polemizar e criar certos desconfortos em vários segmentos, ele era um ser humano de primeira grandeza”, disse.

Políticos também se despediram do cantor, que começou a atuar na política a partir de 1982, na época como deputado federal no Rio de Janeiro, pelo PDT. “Vá em paz Agnaldo Timóteo! Um abraço solidário aos familiares e amigos”, disse a ex-deputada gaúcha Manuela DÁvila (PCdoB), no Twitter.

Além dela, despediram-se por mensagens outras personalidades da política como as deputadas federais Benedita da Silva (PT-RJ) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o ex-parlamentar Chico Alencar (PSOL-RJ) e o vereador Fernando Holiday (Patriota-SP).

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também lamentou a morte. “Meus sentimentos à família do cantor e ex-deputado federal Agnaldo Timóteo, que nos deixou neste sábado aos 84 anos. Grande perda para o País, deixa um legado inestimável aos seus fãs!”, afirmou.

O cantor era botafoguense fanático e foi homenageado pelo clube em nota. “Com muita dor, o Botafogo lamenta a morte de Agnaldo Timóteo, cantor e compositor brasileiro, botafoguense apaixonado. O clube deseja conforto aos amigos e familiares neste momento difícil.”

O humorista e também alvinegro, Marcelo Adnet, também deu seu depoimento. “Vá com Deus, grande botafoguense! Lamentável fase do nosso País! Cuidem-se!”, escreveu.