Artistas e jornalistas lamentam a morte de Artur Xexéo

A morte de Artur Xexéo neste domingo, 27, aos 69 anos, surpreendeu e chocou amigos e colegas do jornalista, escritor, cronista, autor teatral e comentarista. Há duas semanas, Artur Xexéo foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin de células T e, na sexta-feira, 25, sofreu uma para cardíaca. Xexéo morreu na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Jornalista com passagens por veículos como Jornal do Brasil e O Globo, onde foi editor do Segundo Caderno, Xexéo publicou, ao longo de sua trajetória, obras como Janete Clair: A Usineira de Sonhos e Hebe, A Biografia, além do livro de crônicas O Torcedor Acidental.

Amigos, artistas, políticos e jornalistas lamentaram a morte de Xexéo e prestaram homenagens ao profissional nas redes sociais. O escritor Paulo Coelho postou, no Twitter: “Artur Xexéo, gente como você não morre nunca. Descansa um pouquinho e volta logo! Muitas saudades, grande amigo”.

O jornalista Milton Jung, que dividia com Xexéo o microfone na rádio CBN, também prestou homenagem: “pô, Xexeo! Faz isso com a gente, não! Volta, vai. Eu sei que as coisas estão chatas por aqui. Não me deixa agora. Preciso muito das suas palavras, do seu carinho, das suas crônicas”, escreveu. Na manhã desta segunda-feira, 28, Jung chegou a chorar ao vivo em uma das homenagens feitas a Xexéo na CBN.

A atriz Patrícia Pillar escreveu, também no Twitter: “muito triste por essa perda Meu carinho a todos os familiares e amigos do nosso tão querido Xexéo”. Já Mônica Martelli postou: “ácido, inteligente, bem humorado, necessário. Se vai mais uma grande mente do nosso país. Descanse, Artur Xexéo”.

“A morte surpreendente do Artur Xexéo acrescenta uma dor às dores que vivemos”, escreveu o jornalista Merval Pereira. “Não apenas por causa da COVID-19 , mas, sobretudo, pelo ambiente tenebroso que envolve a cultura nacional que ele representava como jornalista, mas também autor teatral e escritor. A vida piora”.