Artista local premiada ilustra a 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest

A identidade visual da 7° edição do Santa Bárbara Rock Fest, o maior festival de rock independente do interior paulista, foi assinada pela artista local Amanda Miranda, que traz uma abordagem que homenageia a figura do “caipira roqueiro”, no bom sentido.

O evento está marcado para o período entre 23 e 25 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita, e contará com uma programação repleta de grandes nomes como Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper.

Amanda Miranda celebra a regionalidade nas ilustrações para o festival – Foto: Arquivo Pessoal

Amanda nasceu em Santa Bárbara d’Oeste. É uma artista gráfica renomada e autodidata, conhecida por seu trabalho em ilustrações e quadrinhos, com foco em narrativas voltadas a direitos humanos e horror. Entre seus clientes estão The Intercept Brasil, O Globo e UOL.

Sua obra explora temas como violência, gênero e horror corporal, refletindo um estilo que mistura o macabro com o vibrante. Com estes trabalhos, conquistou o Prêmio Grampo (SP) em 2020, Dente (DF) em 2019, e foi indicada ao Prêmio HQMIX (SP) em 2020.

Para esta edição do Rock Fest, ela precisou voltar para as próprias raízes para fazer referências a ícones clássicos do gênero musical e mesclar com elementos da vida no interior paulista. Amanda destaca a importância de celebrar a regionalidade.

“Foi um convite bem legal e a primeira vez que trabalhei em um projeto focado na minha cidade natal, em quase dez anos de profissão. Pude ter esse processo introspectivo e nostálgico de me reconectar com memórias de crescer em Santa Bárbara. Então, busquei retratar como é gostar de cultura alternativa fora de uma capital, já que eu vivi isso entre 2000 e 2010. É uma experiência diferente, que demanda uma atitude de ‘Faça Você Mesmo’. Apresentei essa abordagem que não se envergonha de ser do interior, pelo contrário, valoriza e celebra a nossa regionalidade”, explica.

Trabalho de Amanda Miranda – Foto: Arquivo Pessoal

As ilustrações desenvolvidas por Amanda estarão presentes nas peças de comunicação do festival, como espaços para fotografia, além de copos e outros materiais do evento. A parte escrita é inspirada em logos de bandas de rock e na atmosfera do trash metal e punk.

“Estamos falando de bootlegs [gravação de áudio ou vídeo de um espetáculo lançada de forma não oficial por um terceiro], rabiscos, CDs emprestados, fitas gravadas. Não ter acesso aos meios oficiais nos obriga a buscar saídas, demanda criatividade e jogo de cintura. As inspirações gráficas vêm dessas experiências de tentar desenhar o logo da sua banda favorita de cabeça no caderno, de sair todo de preto no sol rachando, descolorir o cabelo dividindo os produtos com amigos em casa. Tudo isso misturado com meu estilo de ilustração, eu sempre usei cores muito vibrantes, algo além do retrato fidedigno da realidade”, detalha.

O festival contará também com uma roda gigante gratuita e um palco dedicado às bandas locais. As informações completas sobre o evento podem ser acessadas no site oficial

rockfest.culturasbo.com.

Outros reconhecimentos

Miranda tem se destacado em sua carreira de quadrinista, tendo sido finalista do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria Arte em 2020, e listada na Forbes 30 Under 30 em 2021.

“O processo [de fazer as ilustrações do festival] foi bem tranquilo em comparação aos projetos e temas que costumo tocar no dia a dia, que tratam de política, violência. Estou curiosa pela reação do público aos desenhos”, descreve.

Em 2024, ela participará da antologia “Braba”, que será lançada nos Estados Unidos pela editora Fantagraphics. Sobre o reconhecimento nacional e os prêmios, Amanda se mantém humilde.

“Se inscrever em prêmios é importante para que meu trabalho alcance novos públicos, é uma obrigação profissional. Mas no fim do dia eu gosto de desenhar e criar, sempre desenhei e criei e quero continuar fazendo isso até o fim, ganhando ou não”, pontua.