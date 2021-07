Arthur Picoli, ex-‘BBB 21’, assina com o Flamengo

Do Big Brother Brasil 21 para os campos de futebol. Arthur Picoli, que esteve na última edição do BBB, na TV Globo, e protagonizou o controverso par romântico com a atriz Carla Diaz, usou as redes sociais para comemorar o contrato que firmou com o Flamengo.

O instrutor de crossfit vai integrar o time de futebol 7 do ‘mengão’.

“Com 9 anos eu comecei a jogar bola. Com 14 eu saí de casa, joguei até os 21. Passei por alguns times…hoje fui pego de surpresa com um convite que, na verdade, é uma convocação para mim. É para integrar o elenco do futebol 7 do Flamengo nos campeonatos que estão por vir. Não tem como falar não para uma coisa dessas”, afirmou Arthur Picoli.

O ex-BBB disse que jogar no Flamengo sempre foi “sonho de moleque” e que se sente realizado. “Dia de realizar um sonho: Ser jogador do Mengão”, escreveu na legenda da foto que publicou no Instagram.

Na imagem, Arthur Picoli aparece no gramado, segurando a camisa do time, ao lado de outros integrantes do clube.