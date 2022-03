Cultura Arthur, Larissa e Linn da Quebrada estão no sexto paredão do BBB 22

Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada disputam o sexto paredão do programa televisivo Big Brother Brasil 22, da Globo. A formação ocorreu no período da noite do domingo, 27, e as votações já estão abertas.

Por uma dinâmica do jogo, Arthur caiu no seu terceiro paredão. Ele e Lucas foram os primeiros eliminados da prova do líder e, portanto, foram direto para a berlinda, mas Lucas conseguiu escapar na prova Bate e Volta.

Lina foi indicada pelo líder Paulo André.

Votação da casa

Quanto à eleição da casa, desta vez, os brothers tiveram que votar em duplas, que foram definidas de acordo com os pares montados para a disputa da prova do líder. Larissa, que não fez a prova, iria votar com Tiago Abravanel, mas ele desistiu da competição e ela votou sozinha.

Pedro Scooby, que era dupla do líder Paulo André, também votou sozinho, porém teve voto peso dois e conseguiu empatar a votação entre Larissa e Douglas Silva. O líder Paulo André desempatou e colocou a sister no paredão.

Se o voto de Scooby em Larissa não valesse por dois, DG teria ido para o paredão. Gustavo, que votou em dupla com o ator, até sugeriu o nome da sister para salvá-lo, mas ele se recusou e votou em Vyni.

Segundo Douglas, ele prometeu que não votaria nela, porém, junto com Laís, ela votou nele. Fora da casa, a atitude de Douglas recebeu algumas críticas por ele ter se arriscado para não votar em uma pessoa que não é sua aliada.

Como estão os emparedados

No primeiro paredão, Larissa chorou durante a madrugada com medo de ser a próxima eliminada. A sister foi consolada por Laís, que pediu para que ela não ficasse instrospectiva por causa disso.

“Se eu sair terça, vou sair tranquila, de consciência tranquila, alma tranquila, porque eu não fiz mal a ninguém”, disse Larissa.

Lina, que também está no paredão pela primeira vez, conversou com a sister, pediu para que ela vivesse os momentos da casa e desabafou: “Eu já chorei. Não quero ficar com a energia muito para baixo.”

Até Arthur, que já é veterano de paredão, ficou abalado e não quis comer.

Desentendimento no quarto lollipop

Os integrantes do quarto lollipop combinaram de votar na mesma pessoa, mas, ao contabilizar os votos, Jade Picon percebeu que alguém não cumpriu o acordo. Em consenso, Vyni e Eliezer votaram em Jessi, mas poderiam ter salvado Larissa caso votassem em DG.

Jade foi tirar satisfação com os brothers. “Você ficou dois dias com a Jessi no Monstro, como é que você vota nela? Isso é muito incoerente”, disse ela para Vyni, que concordou: “Eu sei.”

“Eu estou falando numa boa, não é que acabou o lollipop, nem nada. A gente vai aprender com a situação, que nem a gente aprendeu na semana passada. Mas o que mais precisa acontecer para a gente se juntar?”, questionou a influenciadora.