Arthur Aguiar recebe carro que ganhou na final do BBB 22

Um ano após a largada do Big Brother Brasil 22 e com uma nova edição no ar, o vencedor da última temporada do reality, Arthur Aguiar, recebeu o carro que ganhou na final do programa.

Através dos stories do Instagram, o ex-brother compartilhou a novidade e mostrou detalhes do veículo, um modelo Fiat Pulse Abarth, avaliado em R$ 150 mil.

“Hoje eu peguei o carro do BBB 22. O carro que eu ganhei na final. Peguei hoje na concessionária e fiz vários vídeos legais. Vou mostrar para vocês”, disse.

Mais tarde, ele publicou um vídeo do carro sendo “revelado” e escreveu: “Muito feliz por receber esse presente. Sem palavras para agradecer. Passa um filme na cabeça de como conquistamos esse carro. Sem vocês, nada teria sido possível”.

O ganhador ainda mostrou partes internas do veículo, incluindo o volante, a chave, o painel, banco customizado e compartimentos. “Lindo, lindo o carro, gente. Animal. Sem palavras”, disse.

Aguiar foi o vencedor do BBB 22 com 68,96% dos votos e, além do carro, conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele disputava a final com Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.