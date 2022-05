Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva reencontram familiares no ‘Domingão’

Neste domingo, 1º de maio, o apresentador Luciano Huck recebeu os três finalistas do Big Brother Brasil 22 no Domingão. No estúdio, os participantes puderam reencontrar seus familiares e conversar sobre a experiência.

Após o BBB, Paulo André se vê pressionado para retomar carreira no atletismo e corre contra o tempo

Os primeiros a subir no palco foram Paulo André e Douglas Silva, que ocuparam o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Rafa Kalimann e Ana Clara foram convidadas para participar e dar a perspectiva de quem está fora da casa, mas assistiu sabendo como é o lugar de quem está lá dentro.

Luciano Huck comentou que Douglas Silva é o tipo de amigo que ele gostaria de ter numa festa, numa conversa e parabenizou o ator por acolher até mesmo o antagonista. “Eu mostrei um pouco da minha essência e o que a dona Clarinda, minha mãe, me ensinou”, respondeu DG.

Já Paulo André, falou muito sobre os três meses treinando pouco e tendo a carreira de atleta colocada em risco. “Foi um desafio muito grande mesmo. Aceitar essa experiência já foi um desafio”.

Reencontros

Na edição, os participantes puderam reencontrar seus familiares. “Eu estava curioso para saber como seria o reencontro do DG com as filhas”, disse Luciano Huck. A produção do Domingão colocou uma câmera no quarto de hotel que o ator ficou hospedado, para registrar o momento.

Maria Flor, filha mais velha de Douglas, bombou nas redes sociais, enquanto o pai esteve no reality. Uma verdadeira tiktoker, ela mostrou que é uma verdadeira filha de artista. “O que senti mais falta foi dançar com o meu pai”, disse a garotinha assim que reencontrou DG. Em seguida os dois dançaram a paródia desenrola, bate, eu sou team Dadinho, feita com base na música de Os Hawaianos em parceria com L7nnon.

No palco, o reencontro de DG com dona Clarinda, mãe do ator, foi emocionante. Ele falou sobre o quanto ela o inspira e é guerreira, criou os cinco filhos sozinha, segurou um fardo que infelizmente é comum entre as mulheres brasileiras.

Paulo André também conheceu dona Clarinda e logo exigiu se tornar parte da família. “Mãe do DG e agora minha também”, reivindicou.

Quando Paulo André reencontrou seus pais, Carlos Camilo e Mari, não foi diferente: o atleta não conseguiu segurar a emoção. Carlos falou que PA vai passar por todos os testes fisiológicos e exames necessários para voltar a treinar o mais rápido possível.

Rafa Kalimann se emocionou com os reencontros e falou que sentiu a mesma energia que os rapazes passavam na casa. “Agora eu sei de onde vem essa energia, assim que o pai do PA entrou, ele tomou conta do palco.”

“Sou muito grato ao meu pai e à minha mãe pela criação e o ambiente que eu cresci”, contou o atleta, que foi questionado por Luciano Huck sobre o seu futuro no atletismo. “Você é um atleta muito importante pro atletismo brasileiro, depois que tudo que você viveu, o atleta volta?”, perguntou o apresentador.

“Eu prometi uma olimpíada para o meu pai. Eu não tatuei ainda os arcos olímpicos porque na última olimpíada ele não esteve ao meu lado como treinador, então tenho uma missão”, respondeu PA, arrancando lágrimas de Carlos Camilo, seu pai também foi atleta olímpico e chegou a ser escalado para as Olimpíadas, ele acabou sendo desclassificado por conta de uma lesão.

Arthur Aguiar entrou no palco convocando a padaria e a plateia do programa aplaudiu de pé. “Você foi um cara que entrou no programa cancelado e saiu consagrado”, elogiou Luciano Huck, introduzindo o diálogo sobre o cancelamento. Para o apresentador, a trajetória de Arthur no BBB provou que todas as pessoas merecem uma segunda chance.

“A gente tem que refletir sobre o erro do outro e saber qual é a nossa intenção ao apontar. Você não vai matar quem você não ama”, refletiu o cantor.

Em seguida, ele reencontrou Maíra Cardi e Sophia, filha do casal, no palco e cantou Fora da Casinha, ao lado de Matheus Fernandes.