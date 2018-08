Workshop de contação de histórias recebe inscrições em SB

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu as inscrições para o workshop “Contos de Lugares Distantes: A arte de contar histórias na prática do educador contemporâneo”. As inscrições seguem até o dia 7 de setembro e podem ser feitas na internet. O workshop é voltado para professores e educadores de todos os segmentos formais e não-formais de educação, além de interessados em geral.

Foto: Divulgação

Com coordenação de Giuliano Tierno, a oficina será oferecida nos dias 12 a 14 de setembro, das 19h às 22h, na Biblioteca Municipal Maria Aparecida de Almeida Nogueira (Rua João Lino, 362, Centro). São 40 vagas para maiores de 18 anos, com a proposta de trabalhar as técnicas de narração de histórias articuladas ao repertório de contos da tradição oral e a sua consequente realização do ponto de

vista performático.

Giuliano Tierno de Siqueira é contador de histórias, professor, escritor e pesquisador. Doutor e mestre em Artes pelo Instituto de Artes da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo). Também é sócio-fundador d’A Casa Tombada [Lugar de Arte, Cultura e Educação] na cidade de São Paulo e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da Unesp.

A iniciativa é do Poiesis, Oficinas Culturais e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464.9424 ou e-mail oficinasculturais@santabarbara.sp.gov.br. O link para inscrição é www.is.gd/Oficina_Historias.