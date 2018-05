Violência é tema de mostra em S. Bárbara

A Estação Cultural de Santa Bárbara d’Oeste recebe, até o dia 24 de junho, a exposição itinerante “Mulheres artistas: resistam! Pelo fim da violência contra a mulher”. A abertura oficial da mostra ocorre neste domingo, a partir das 10h, em um evento com diversas atividades artísticas. A mostra conta com cerca de 20 trabalhos das artistas Gabriela Pyles, Gabrielle Maria, Giovana Angelo, Isa Whitaker e Vitoria Bueno.

Foto: Divulgação

Há obras feitas com diversas técnicas, como fotografia, bordado, desenho em aquarela, giz, lápis, entre outras. O fio condutor que conecta os trabalhos é a temática do universo feminino. A proposta é que a partir disso o público faça uma reflexão sobre situações que envolvem as cinco situações de violência contra a mulher tipificadas na Lei Maria da Penha – física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

A exposição surgiu de uma proposta do CMPDDM (Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher), e teve seu lançamento no mês de março, junto com diversas atividades de combate à violência de gênero promovidas em referência ao Dia da Mulher. Conselheira do CMPDDM, Tarsila Rapassi disse que foram convidadas a participar da exposição artistas de Santa Bárbara d’Oeste e Americana. Como houve uma forte sintonia entre elas e as obras, a mostra que seria específica do mês da mulher tornou-se itinerante.

“No início, quando propusemos que produzissem com essa temática, teve algumas dúvidas sobre como falar especificamente da violência. Chegamos à conclusão que quando trazemos qualquer tipo de obra que volte nosso olhar e sensibilidade para o feminino, isso traz como consequência o respeito pela mulher”, detalha a conselheira.

Outras atrações. No evento deste domingo, haverá diversas apresentações. Às 10h, Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro abre a programação com o projeto “O Corpo que Fala”. Na sequência, às 10h45, acontece a apresentação do Coletivo “Origens Dança”. Para o encerramento, haverá apresentação musical com o grupo “Baque de Xana”, às 11h30. Nos intervalos das apresentações acontecem intervenções poéticas com Leticia Quirino, Vic Aisha, Julia Motta e Isabely Motta.

Acontece. A exposição “Mulheres artistas: resistam! Pelo fim da violência contra a mulher” pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados das 8h às 17h; e aos domingos, das 8h ao meio dia. A entrada é gratuita. A Estação Cultural fica na Avenida Tiradentes, 2, Centro.