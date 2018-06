Unimep dá início ao Salão Universitário de Humor

O 26º Salão Universitário de Humor da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) começa nesta sexta-feira. Além das exposições de obras universitárias e de convidados do humor gráfico, serão promovidas atividades gratuitas e abertas ao público geral que completam o evento, com especialistas na área.

Duas exposições serão abertas no campus Taquaral da universidade: a mostra “Premiados da Década” apresenta trabalhos de jovens artistas nacionais e internacionais que marcaram os 26 anos do Salão. E em “Cartazes da História”, há pôsteres oficiais do evento, criados por nomes de destaque do humor gráfico brasileiro, como Ziraldo, Angeli, Veríssimo, Dalcio, Baptistão, Paffaro, Jean, Fernando Gonsales, Da Costa e Fred. Foto: Douglas de Souza Vieira / Centro Universitário Monte Serrat

No Centro Cultural Martha Watts, em Piracicaba, o público poderá conferir a exposição “Caricaturas da Histórias”, que traz retratos de diversas personalidades. “A caricatura é a categoria mais forte e disputada do Salão Universitário, o que sempre deixou os jurados de cabelo em pé na hora de escolher”, afirma Camilo Riani, artista gráfico e coordenador do evento.

Para complementar a abertura do Salão Universitário de Humor, nesta sexta-feira, às 19h30, será realizado o debate “Humor Gráfico em Tempos Obscuros: Uma Divertida Luz no Fim do Túnel, com ícones do humor gráfico nacional: o cartunista Baptistão e Carvall. A mediação será realizada por Camilo Riani, e o debate ocorre na Sala Vermelha do Teatro Unimep, no campus Taquaral.

Ainda na ocasião da abertura, será realizado o lançamento do livro sobre os 25 anos do Salão, escrito por Luiz C. Silva e Mauro Adamoli, com o apoio da AHA (Associação dos Amigos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba). E no sábado, ocorre a oficina aberta “Ilustração e Narrativa”, que será ministrada pelo caricaturista e ilustrador da “Folha de São Paulo” Fernando Carvall. A

atividade é gratuita e ocorre às 9h, na Sala Pedagógica, no bloco 9 do campus Taquaral.

ACONTECE: O 26º Salão Universitário de Humor da Unimep será aberto nesta sexta-feira, às 19h30. A entrada é gratuita. O Campus Taquaral fica na Rodovia do Açúcar, Km 156, Taquaral. Informações pelo telefone (19) 3124-1611.