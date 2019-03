Tattoo Experience Campinas tem entrada gratuita no 1º dia

A entrada será grátis no primeiro dia do evento de tatuagem Tattoo Experience Campinas, no Expo Dom Pedro, que começa nesta sexta-feira (15), às 12h00. Basta trazer 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para a Casa de David, entidade beneficente que atende pessoas com necessidades especiais.

Segundo Esther Gawendo, diretora executiva da Tattoo Experience, a entrada franqueada no primeiro dia pretende que um público maior possa conhecer a arte da tatuagem, do piercing e da micropigmentação. Foto: Felipe Queiroz / Divulgação

“Reuniremos nessa feira, os 500 melhores profissionais e estúdios de tatuagem, que estarão apresentando excelentes trabalhos de arte na pele, propiciando interação e integração dos tatuadores e do público”, avalia.

A organizadora convida a população de Campinas e região a conhecerem a Tattoo Experience, um evento para toda a família, e que reúne arte, entretenimento, música e negócios.

‘Tattoo do Bem’ beneficia 200 pessoas

Com um estande especial, a Tattoo Experience traz a ação social e beneficente denominada “Tattoo do Bem”, que fará doações de tatuagens para mulheres com câncer e doentes crônicos. Já estão inscritas 170 pessoas. Restam poucas vagas.

“Reconstruiremos com a micropigmentação sobrancelhas, contorno das pálpebras e aréolas da mama de mulheres que sofreram essas perdas com o câncer. Nosso intuito é resgatar a dignidade e a autoestima delas”, destaca Ana Savoy, diretora técnica da Abramic (Associação Brasileira de Micropígmentadores), apoiadora do projeto.

Já pacientes com doenças crônicas como alergias, hipertensão ou diabetes também receberão tatuagens de segurança com o símbolo de cada doença.

Ponto alto do evento: concurso de tattoo em 27 categorias

Os concursos de melhores tatuadores e tatuagens serão um dos destaques do evento. Neste ano, serão 27 categorias para escolher as melhores artes em P&B, Aquarela, Comics, Old school, Pontilhismo, Tribal, Realismo, Oriental e demais estilos. Para os body piercers, haverá avaliação do melhor procedimento de piercing.

O tatuador que criar a melhor tatuagem do evento irá ganhar troféu e medalha. O júri técnico é formado por especialistas da arte na pele do mais alto gabarito artístico.

Concurso Mister e Miss Tattoo elegem o homem e a mulher tatuados mais belos

Dez homens tatuados da região concorrem ao Mister Tattoo, premiação para escolher o homem tatuado mais estiloso do evento. Já o Miss Tattoo, que escolhe a mulher mais tatuada e empoderada, também tem 10 candidatas escolhidas preliminarmente.

O desfile dos homens e mulheres tatuados objetiva desmistificar a beleza da pessoa tatuada e romper preconceitos. “Estamos avaliando beleza, tatuagens, estilo e postura”, explica a diretora da Tattoo Experience.

Muita música e entretenimento para o público

Na sexta-feira (15) apresenta-se a banda Mussarelas, de rock, no sábado (16), o grupo Godzilla de pop rock e, no domingo, o DJ Pancho Valdez (17), de Campinas.

O público conta ainda com ampla praça de alimentação, espaço kids e estacionamento.

Inscrições e Convites

Para se inscrever para a ação “Tattoo do Bem”, basta fazer a inscrição neste link (https://abramic.com.br/acao-social/) para que os organizadores façam triagem de pessoas interessadas. Últimas vagas disponíveis.

A entrada para o dia 15 (sexta) é grátis bastando levar 1 quilo de alimento não perecível. Para os demais dias (16 e 17) é necessário comprar os ingressos do evento, que custam R$ 22,00 (inteira) para cada dia ou R$ 11,00 (meia social) mais 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

Os alimentos arrecadados serão doados para a Casa de David, instituição que cuida de crianças com necessidades especiais. Os ingressos estão disponíveis no site: https://www.ingresse.com/tattoo-experience-campinas.

Serviço

1ª Tattoo Experience Campinas

Expo Dom Pedro: Avenida Guilherme Campos, 500 – Campinas (SP)

Dias 15, 16 e 17 de março (sexta, sábado e domingo)

12h00 às 22h00

Cadastro de imprensa pelo e-mail contato@matsudapressbrasil.com

As informações são da assessoria de comunicação do evento.