Sesc Piracicaba homenageia movimento dadaísta

O (anti) movimento de arte modernista Dadaísmo que ocorreu de 1916 a 1922 não foi um estilo, foi uma ética estética. Uma ética que questionava tanto a sociedade quanto a própria legitimidade da arte, feita com sarcasmo implacável. Essa radicalidade, que aproxima popular, erudito e cultura de massas, e ao mesmo tempo tudo nega, tornou o dadaísmo fundamental na arte do século 20, dialogando com o punk, a arte conceitual, o beat, o surrealismo e o concretismo.

Para vivenciar e aprender sobre o estilo, o Sesc Piracicaba realiza neste mês de fevereiro o projeto “Dadá Vive”, com curadoria do produtor Ian Drummond, cineasta e artista plástico autodidata. Até sexta-feira, às 19h, na Sala do Curumim, Ian Drummond e Cristina Fonseca apresentam “O dadaísmo nas artes brasileiras”. O curso faz uma introdução ao Movimento Dadaísta e suas conexões com o Brasil, nas artes plásticas, na literatura e na música. Eric Drummond finaliza com performance dadaísta. A participação é gratuita e a inscrição pode ser feita na Central de Atendimento ou pelo sescsp.org.br/piracicaba. A atividade é recomendada para maiores de 14 anos.

Na sexta, às 20h, ocorre no Espaço de Tecnologias e Artes a anti-peça teatral “Dadá Vive!”, com Ian Drummond Rennó, que revive e desdobra os procedimentos do anti-teatro dadaísta, reativando sua forma fragmentária e irônica, que se valia de procedimentos do teatro de variedades para satirizar seu tempo. Aqui, o conceito de personagem é substituído pelo conceito de performer em uma obra de narrativa descontínua ao extremo que incorpora procedimentos do teatro multimídia, das artes plásticas, clowns, teatro do absurdo e da videoarte. A atividade é gratuita, com entrega de senha no local com 30 minutos de antecedência.

No sábado, às 20h, na comedoria, será a vez da música e arte se unirem com a Patife Band, que traz seu show de influências eruditas e hard rock, com seus ritmos assimétricos, atonais e dodecafônicos, sem esquecer da sua brasilidade e assumida postura punk. Expoente do movimento que ficou conhecido como Vanguarda Paulista, a banda foi idealizada por Paulo Barnabé. O show é gratuito com retirada ingressos no dia da atividade, a partir das 9h30. A entrada de menores de 16 anos será permitida apenas se acompanhados do responsável legal (pai ou mãe).

Já às 19h30 do dia 20, no teatro, poemas e métodos de declamação pública do Dadá serão apresentados e desdobrados em uma avalanche sarcástica, no Sarau Dadá. A estética do nonsense, da brincadeira séria, da ressonância amarga no circense e da surpresa é potencializada pelas possibilidades multimídias de nosso tempo, de modo que também um Dadá Brasil aparece. A atividade é gratuita com retirada ingressos com uma hora de antecedência.