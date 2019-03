Sesc Campinas recebe itinerância da Bienal de SP

O Sesc Campinas abre nesta terça-feira, em parceria com a Fundação Bienal, uma mostra itinerante da 33ª Bienal de São Paulo – “Afinidades Afetivas”, exposição que recebeu 736 mil visitantes no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, entre setembro e dezembro de 2018.

Na cidade, estarão presentes cerca de 50 obras de artistas como Antonio Ballester Moreno, Claudia Fontes, Feliciano Centurión, Ladislas Starewitch e Vânia Mignone. A abertura acontece às 19h30, com entrada franca. A visitação está aberta ao público até 16 de junho. Foto: Leo Eloy

As itinerâncias da 33ª Bienal de São Paulo foram concebidas pelo curador convidado Jacopo Crivelli Visconti como novas experiências em relação ao projeto original elaborado pelo curador geral da mostra, Gabriel Pérez-Barreiro.

A exposição realizada em São Paulo era constituída por um conjunto de elementos: o conceito geral da exposição; as sete diferentes mostras organizadas por sete artistas-curadores; as participações individuais de artistas convidados diretamente pelo curador geral; e ainda as relações que se criavam entre todas essas instâncias.

Para as itinerâncias, buscou-se enfatizar onde obras, artistas e pensamentos que apareciam, na 33ª Bienal, separados e distantes, aproximam-se e se atraem reciprocamente, assim como as moléculas e os elementos citados por Goethe em seu romance “As afinidades Eletivas” (1809), uma das referências do projeto de Pérez-Barreiro.

Neste sentido, as exposições que irão circular em 2019 não replicam literalmente o que se viu na última Bienal, mas apresentam diferentes associações e relações a partir de recortes de obras e artistas.

“A Bienal de São Paulo é um patrimônio cultural de todo brasileiro, e para ampliar o acesso a seus conteúdos, a Fundação Bienal correaliza, com instituições culturais parceiras, o programa de mostras itinerantes. Além das exposições, a iniciativa inclui ações educativas e de difusão, estando alinhada à missão da fundação de integrar cultura e educação à vida cotidiana”, afirma José Olympio da Veiga Pereira, presidente da Fundação Bienal.

ACONTECE: A itinerância de Campinas da 33ª Bienal de São Paulo pode ser visitada de terça a sexta, das 8h30 às 21h30, e sábado, domingo e feriados das 9h30 às 18h. O Sesc fica na Rua Dom José, 270/333, Bonfim.