Semana tem programação em homenagem a cultura afro

Danças africanas (maculelê e jongo), cânticos (lundus), declamação de poesias e crônica, capoeira, hip hop, black music, samba, maracatu, exposição de fotografias e exibições de filmes estão entre as atividades que vão marcar a programação cultural envolvendo a Semana da Consciência Negra em Americana. Estudantes e coletivos se mobilizaram para a produção de uma série de intervenções no MAC (Museu de Arte Contemporânea), Biblioteca Municipal e Teatro Municipal Lulu Benencase, todas com entrada gratuita.

A programação cumpre as leis municipais 4.783/2008, que instituiu a Semana da Consciência Negra e a realização de atividades culturais neste período, e a lei federal 10.639/2003, que prevê o ensino da história e cultura afro-brasileira na rede de ensino.

Presidente da Unegro, que organiza a 4ª Mostra Cultural Afrobrasileira, que será apresentada nesta terça, a partir das 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, Claudia Monteiro da Rocha Ramos aponta que o envolvimento da sociedade vem crescendo e tem ocorrido uma conscientização maior. “Nesse ano, nós vamos homenagear duas personalidades, a Marielle [Franco] e o mestre Moa, que são pessoas afrodescendentes que foram assassinadas em 2018. Um ano bastante difícil e duro para os movimentos negros”, aponta ela.

Também no Lulu Benencase, mas na quarta-feira, às 19h, serão realizadas as apresentações do Africanidades na Arte, que entre os projetos engloba o “Ser Negro é Lindo”, realizado pela professora Rosangela Cristina da Silva. A iniciativa tem três anos, começou na Escola Estadual Professora Dilecta Ceneviva Martinelli, na Cidade Jardim, com atividades fotográficas, e se espalhou por outras unidades de ensino. Nelas, alunos são fotografados com vestimentas afro, com o intuito de estimular a igualdade racial. “[O objetivo é] mostrar para a sociedade o quão lindo é ser negro. Independente de ser negro ou ser branco, são pessoas capazes, são pessoas lindas. Como o negro é muito marginalizado, meu projeto vem mostrar para o negro que ele não é à margem. O negro é o meio, ele faz parte do meio e ele é lindo”, aponta Rosangela.

Programação

Teatro Municipal Lulu Benencase

Terça-feira (20) – 19h

4ª Mostra Cultural Afrobrasileira – Danças e cânticos afro (jongo, maculelê e lundus), capoeira, black music, hip hop, samba e declamações

Realização: Unegro.

Quarta-feira (21) – 19h

Africanidades Na Arte – Dança, música, capoeira, poesia e exposição de fotografias.

Realização: ONG Escola Popular de Cultura e Arte e Projeto Ser Negro é Lindo

MAC – Museu de Arte Contemporânea

Terça-feira (20) – 19h30

Exibição do filme “Sintonizah – A Extensão das Ondas do Rádio”

Biblioteca Municipal de Americana

Até 14/12

Exposição “Ubuntu: Sou Porque Somos”

Quarta-feira (21) – 14h

Exibição do filme “Raça”