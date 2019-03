Sectur anuncia novas vagas para aulas de balé

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) anunciou a abertura de 40 vagas para o curso de balé gratuito para crianças de 5 a 7 anos (baby class II) e de 8 a 11 anos (baby class III).

As inscrições devem ser feitas na própria sede da Sectur, das 9 às 16 horas, e é preciso estar acompanhado dos pais ou responsável e apresentar documento pessoal. Foto: Freeimages.com

As aulas serão realizadas aos domingos, das 16 às 17 horas, para crianças de 5 a 7 anos, e das 17 às 18 horas, para alunos de 8 a 11 anos.

A programação inclui também aulas às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, para crianças de 5 a 7 anos, e das 20h30 às 21h30, para interessados de 8 a 11 anos.

A Sectur fica à Rua das Palmeiras, 8, no Jardim São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3408-4800. As aulas serão no CCL (Centro de Cultura e Lazer), que fica na Avenida Brasil, 1293.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.