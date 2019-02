Sectur abre vagas do balé e anuncia curso de danças urbanas

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) anunciou nesta terça-feira (12) a abertura de novas vagas para o curso de balé intermediário com aulas de ponta e de danças urbanas no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Ministrada pela professora Erica Janotti, as aulas de balé serão às terças-feiras, a partir de 19 de fevereiro, das 14 às 15h30, e às quintas-feiras, a partir de 21 de fevereiro, também das 14 às 15h30. Serão abertas 10 vagas para cada turma e os alunos devem ter acima de 12 anos. Foto: Freeimages.com

As inscrições podem ser feitas na Sectur, de segunda a sexta, das 8 às 16h30, na Rua das Palmeiras, 8, no Jardim São Paulo. No ato da matrícula é preciso apresentar documento pessoal e menores devem estar acompanhados dos pais ou responsável.

Danças urbanas

A Sectur anunciou também um novo curso, de danças urbanas, para maiores de 10 anos. As aulas serão aos sábados, a partir de 16 de fevereiro, das 14h30 às 15h30. Sem limites de vagas, não há necessidade de fazer matrícula com antecedência.

As danças urbanas surgiram nos Estados Unidos, como manifestação do povo, das festas e da rua. O termo street dance (dança de rua) também é usado por apresentar os diferentes estilos da dança, conhecidos como funk, locking, popping, breakdance, hip hop, freestyle, house dance e krump.

Todas as aulas serão realizadas no CCL, à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.