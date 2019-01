Sectur abre inscrições para curso gratuito de ballet

Na manhã desta quarta-feira (30), o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, definiu com a professora e coreógrafa, Thaíssa Fabris Avancini, a grade de aulas de ballet de 2019 no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

A partir desta quinta-feira (31), estão abertas mais de 100 vagas para o curso gratuito e as aulas serão aos domingos, segundas e quintas-feiras, com turmas divididas entre ballet infantil, infanto-juvenil, ballet clássico e jazz contemporâneo. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Os interessados devem fazer a matrícula na recepção da secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. No ato da inscrição é preciso apresentar documento pessoal e menores de idade devem estar acompanhados do pai ou responsável.

Aos domingos, as aulas serão das 12 às 14 horas para jazz contemporâneo (a partir de 12 anos); das 14 às 16 horas, para ballet clássico (a partir de 12 anos); das 16 às 17 horas, para a turma infantil (de cinco a sete anos); e das 17 às 18 horas, para o ballet infanto-juvenil (de 8 a 11 anos).

Já às segundas-feiras, serão realizadas aulas das 19h30 às 20h30 para a turma infantil e, das 20h30 às 21h30, para o ballet infanto-juvenil. Às quintas-feiras, das 19h30 às 22 horas, as aulas serão para alunos a partir de 14 anos, em estágio intermediário/avançado e que tenham mais de cinco anos de prática de ballet.

De acordo com a professora Thaíssa, para avaliar o estágio de cada aluno, serão feitas audições nos primeiros encontros.

O secretário Fernando Giuliani enalteceu a participação da população nas ações da Prefeitura. “Realizamos o ballet gratuito no CCL há dois anos, sempre tivemos bastante procura. Cerca de 80 pessoas no total já participaram do projeto e acredito que neste ano não será diferente. Este é o primeiro curso que anunciamos para 2019 e aguardem que teremos mais novidades”, disse Giuliani.

A Sectur fica na Rua das Palmeiras, 8, no Jardim São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3408-4800.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.