Salão do Humor de Americana anuncia vencedores

O 19° Salão do Humor Internacional de Americana anunciou os vencedores desta edição, em parceria com o LIBERAL. Os ganhadores vão receber prêmios que variam de R$ 50 a R$ 200. As obras foram enviadas para a organização, houve uma seleção e as melhores ficaram expostas entre os dias 19 e 27 de maio na Câmara Municipal. O tema proposto para os trabalhos este ano foi “Minha Discreta Posição Idiossincrática”.

Foram inscritos 1.284 trabalhos, dos quais 240 foram selecionados para ficarem expostos, provenientes de artistas independentes e escolas da região. A partir da mostra, duas equipes independentes entre si avaliaram as obras e apontaram os melhores. Por meio dessas avaliações foi possível chegar aos premiados nas diversas categorias (veja abaixo o nome dos vencedores).

Cada equipe é composta por três membros que possuem conhecimento do tipo de trabalho exposto no Salão do Humor.

Foto: Divulgação

Greve. Organizador e idealizador do evento, Geraldo Basanella disse que a greve dos caminhoneiros que afetou a distribuição de combustíveis e produtos em todo o país fez com que as visitas nos últimos dias da exposição caíssem. Contudo, ele avaliou que de forma geral houve um bom público, e os trabalhos enviados eram excelentes. As obras eram de nove modalidades – charge, cartum, caricatura, história em quadrinhos, tirinhas, pequenos contos de humor e poemas jocosos, caricatura em escultura, mangá humor e grafite humor.

“Cada trabalho tem que causar surpresa, seja pela idade da pessoa, seja pela capacidade de absorver o que foi proposto pelo tema, e mesmo a elaboração de temas livres. Foram muito oportunas as ironias, as metáforas escondias embaixo dos desenhos”, elogiou Basanella.

A temática proposta esse ano gira em torno do termo “idiossincrático”, que faz referência àquelas características próprias que formam a individualidade e, muitas vezes, contradizem o que a sociedade espera do comportamento das pessoas.

Charge e Cartum

1º Tiago S Almeida – Escola Maria Guilhermina – Santa Bárbara d’Oeste

2º Aparecido Araujo – Nova Odessa

HQ, tiras e contos de humor

1º Henrique R Azarias –Americana

2º Alex Jonathan da Silva – Americana

Caricatura

1º Mario de Jesus Marcelino – Nova Odessa

2º Luciana F Silva – Santa Bárbara d’Oeste

Mangá/grafite humor

1º Monique Rodrigues/Raquel Benedicto – Nova Odessa

2º Heloisa F Bueno – Santa Bárbara d’Oeste

Voto interativo

1º Emily C S Lara – Americana

2º Emily C S Lara – Americana

3° Raquel D C Benedicto – Americana