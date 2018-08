Salão de Humor abre as portas e premia artistas

Uma das principais mostras do gênero do mundo, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba abre suas portas e anuncia os vencedores da 45ª edição, neste sábado, no Teatro Erotides de Campos, Engenho Central. A cerimônia de premiação com início às 19h, será comandada pelo humorista Fernando Caruso e apresentação da banda “O Conjunto Nacional”. Na sequência, o público será convidado a prestigiar a exposição com 427 trabalhos de 201 artistas de 30 países, no Armazém 14; além do 16º Salãozinho de Humor e paralelas.

O evento contará com programação extensa até o dia 14 de outubro, com feira de quadrinhos, lançamento de livros, oficinas, caminhada e workshops.

Segundo a secretária da Ação Cultural e Turismo, Rosângela Camolese, a diversidade da programação contempla pessoas de todas as idades. “Todos os anos trabalhamos para fazer do salão uma das mostras mais apreciadas do Brasil. Acredito que os esforços realizados para trazer os melhores profissionais para serem membros do júri de seleção e de premiação são reconhecidos. O conhecimento do júri reflete na qualidade dos trabalhos escolhidos para a mostra e isso aumenta o número de inscritos a cada ano”, comenta.

Foto: Aref Niazi / Reprodução

Essa edição tem uma premiação que totaliza R$ 55 mil, distribuídos entre os vencedores das categorias charge, cartum, caricatura, tiras/histórias em quadrinhos e do prêmio temático, que este ano é assédio, com o valor de R$ 5 cada. Os maiores prêmios – “Troféu Zélio de Ouro” -, escolhidos entre os melhores de cada categoria citada, são de R$ 10 mil. Também serão distribuídas menções honrosas em cada categoria.

A organização do Salão é da Prefeitura, Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo (SemacTur) e Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba).

PARALELAS. Entre os estrangeiros, ganharam mostras paralelas a artista iraniana Nasrin Sheykhi que cresceu em Shiraz e hoje vive na Filadélfia/EUA; com a exposição de caricaturas; o mexicano Arturo Kemchs, traz uma coletiva de diversos artistas que contam um pouco da história daquele país por meio de seus desenhos; além do tradicional PortoCartoon.

Outros locais também serão ocupados por paralelas, com o Espaço Cultural do Fórum Dr. Morato; Shopping Piracicaba, Estação Rodoviária Intermunicipal de Piracicaba, Casa do Povoador e Esalq.

Livros. Durante a abertura da mostra principal, haverá lançamento dos livros “Ziraldo 85 – Ao Mestre com Carinho”; “Edgar Vasques – 50 Anos”; Shorts”, de Gustavo Duarte; “Fausto Bergocce”, entre outros. A programação completa, que conta ainda com debates, oficinas, workshops, arte circense e feira de quadrinhos pode ser acessada em http://salaointernacionaldehumor.com.br/.

ACONTECE: O 45º Salão Internacional de Humor de Piracicaba começa hoje, às 19h, no Teatro Erotides de Campos, na Avenida Maurice Allain, 454, Piracicaba. Na sequência, abertura da mostra, no Armazém 14. Visitação até 14 de outubro, às quintas e sextas-feiras, das 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h. Informações: (19) 3403-2620/2623.