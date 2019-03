Santa Bárbara abre edital para novos arte-educadores

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Conselho Municipal de Política Cultural publicaram o edital para o credenciamento de arte-educadores nas áreas de artesanato, balé, capoeira, circo, contação de histórias, danças urbanas/ritmos, fotografia, literatura, linguagens e narrativas escritas, grafite, musicalização, pintura em óleo sobre tela, produção audiovisual, teatro, unhas artísticas e instrumentos de cordas dedilhadas (violão e viola brasileira).

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

As inscrições seguem até o dia 5 de abril, no Setor de Licitações (Paço Municipal), na Avenida Monte Castelo, 1.000, 4º andar, no Jardim Primavera. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O edital com seus referidos anexos está disponível no site www.santabarbara.sp.gov.br, na aba Licitações > Editais > Categoria: Chamada Pública/2019/

Podem participar do processo pessoas jurídicas que possuam em seu objeto social atividade compatível com o desenvolvimento do projeto a ser inscrito, bem como ser legítimo detentor ou representante dos direitos de realização do projeto a ser inscrito.

Os inscritos passarão por análise técnica e decisão de seleção pela Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos, composta por membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cultura@santabarbara.sp.gov.br e/ou no telefone da Secretaria de Cultura e Turismo (19) 3464-9424.