Novas instalações imersivas fazem passeio pelo tempo e espaço no Farol Santander

Já há um ano, o Farol Santander, centro cultural que ocupa o edifício Altino Arantes, no Centro de São Paulo, tem recebido instalações artísticas imersivas. A mais nova é, quase que literalmente, coisa de cinema.

A exposição Além do Infinito reúne uma instalação de mesmo nome do arquiteto francês Serge Salat, inédita no Brasil, no 23º andar do prédio, e ainda uma sala idealizada pela artista brasileira Regina Silveira, intitulada Up There, no 22º piso. Ambas as instalações serão abertas ao público nesta terça-feira, 22.

A de Salat tem, de fato, uma relação próxima com o cinema. Uma das inspirações é a cena final de 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968), do diretor Stanley Kubrick. Já o resultado final, de acordo com o artista, inspira a cenografia de Interestelar (2014), de Christopher Nolan, na cena em que o protagonista, vivido por Matthew McConaughey, chega em Tesseract, uma espécie de buraco negro.

Segundo Salat, as inspirações, porém, são várias. “A instalação, na verdade, é sobre um espaço sagrado, uma viagem no tempo e no espaço para chegar no mundo divino”, afirma o artista e arquiteto ao jornal O Estado de S. PauloO Estado de S. Paulo.