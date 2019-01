Músico gospel é ‘impedido’ de tocar nas ruas da região

Há três anos e meio, Eder Godoy colocou em prática o sonho de apresentar música gospel pelas ruas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. No meio deste desafio, ele e sua mulher ficaram desempregados e sua única fonte de sustento passaram a ser doações do público. Nos últimos tempos, no entanto, o limeirense passou a enfrentar obstáculos para desenvolver a atividade.

Ele conta que a Guarda tem impedido suas apresentações aos sábados no Calçadão de Americana, alegando que uma lei o impede de desempenhar tal atividade no local. E que vizinhos da Praça Central barbarense passaram a se queixar do som. Este segundo caso levou à criação de um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas em apoio ao artista, repercussão do caso em rede social e um acordo com a prefeitura local. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Em relação a seus shows na praça, Eder contou que em uma reunião que realizou nesta terça-feira com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix, ficou decidido que para não haver mais reclamações deverá alternar locais e horários em que toca.

Em Americana, no entanto, a situação ainda não teve uma solução, segundo o músico. “Geralmente é sempre de sábado que os guardas municipais aparecem e me tiram do local. Eles alegam que a prefeitura tem uma lei que não pode fazer nada no Calçadão, não pode comercializar nada e nem fazer nenhum barulho. Mas essa lei é injusta porque não comercializo nada. Eu só faço meu trabalho e as pessoas fazem doação espontânea. Não estou vendendo algo. Os comerciantes também podem colocar a caixa de som para fora das lojas e fazer propaganda e minha caixa não é tão alta assim. Então, a lei só vale para mim. Para eles não vale”, lamenta.

A solução que ele encontrou foi deixar de se apresentar aos sábados, que é o dia que a intervenção de patrulheiros ocorre, segundo o músico.

Eder afirma que não esperava a repercussão que o caso teve. “Isso, de certa forma foi bom. A gente é ser humano. Às vezes, a gente fica desanimado, porque não é fácil. É algo que a gente faz como uma coisa espiritual”, afirma.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana informa que não foi procurada por esse artista até o momento, mas que o município possui outros espaços em que as apresentações musicais são permitidas. “A secretaria está à disposição para recebe-lo e orientá-lo nesse sentido”, destacou a Sectur, via assessoria de imprensa nesta terça-feira.

A pasta ressalta, ainda, que existe em andamento um cadastro de artistas, justamente para que se tenha conhecimento e informações sobre os talentos artísticos que existem em Americana. Esse cadastro deve ser feito pelo site da prefeitura. No caso dele estar provocando ruídos excessivos com aparelhagem, a Gama se baseia na Lei Federal 9.605/98 artigo 54, Lei Federal 3.688/1941 artigo 42 inciso 3 (Lei Municipal 5.907/16 e 6062/17). Com relação a estar ocupando o Calçadão, a Gama se baseia no Decreto Municipal 9.285/2011.