Mulheres são destaque em exposição de moda em SB

Em celebração ao mês das mulheres, a exposição “Mulheres Fortes” está aberta à visitação gratuita no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, até o dia 31 de março. Realizada em parceria com a Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, a mostra traz figurinos feitos por 45 alunos do curso de Têxtil e Moda de algumas mulheres que se destacaram por seus feitos.

Entre elas estão Carmen Miranda, Coco Chanel, Cleópatra, Elke Maravilha, Frida Kahlo, Joana D’Arc, Lady Di, Madonna, Malala Yousafzai, Maria Bonita, Mary Jackson, Tarsila do Amaral, Zuzu Angel, Santa Bárbara e Rita Lee. Foto: Divulgação

As duas últimas foram escolhidas para homenagear Santa Bárbara d’Oeste, em referência à santa que dá nome ao município, e a cidade de Americana, uma vez que a família da cantora é americanense.

“A exposição tem como objetivo mostrar aos visitantes o poder das mulheres desde muito tempo desbravando territórios antes só ocupados por homens, mulheres que quebraram paradigmas, foram inventivas, criativas, ousadas e santificadas. São 18 figurinos, criados, customizados, reciclados e, até mesmo, montados em forma de produção de moda com peças garimpadas em brechós”, explica a professora e coordenadora do Curso Têxtil e Moda da Fatec Americana, Maria Alice Ximenes.

ACONTECE: A exposição “Mulheres Fortes” está disponível para visitação gratuita até 31 de março na Expansão (Entrada A) – próximo ao Ômega Café -, no Tivoli Shopping, que fica na Rua do Ósmio, 699, Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.