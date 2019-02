Mostra em S.Bárbara equilibra crítica e introspecção

Com trabalhos em arte visual para bandas como Francisco El Hombre e Liniker e os Caramelows e ilustrações para reportagens do The Intercept no currículo, a barbarense Amanda Paschoal Miranda tem dez obras suas reunidas em uma exposição na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, até o dia 22 de fevereiro.

A mostra “Bestiário” é uma coletânea dos trabalhos mais recentes da artista, feitos durante 2018, reunindo as séries “Pier” e “Mefisto”. Junto com elas, alguns trabalhos seus em história em quadrinhos, como o “Infestatio” e o lançamento mais atual, o “Hibernáculo”.

Com 23 anos, Amanda começou a levar o desenho mais a sério e passar a realizar publicações em 2012. Em 2013, participou da coletânea “Zine XXX”, que selecionou trabalhos de quadrinistas mulheres brasileiras. A partir disso, seguiu publicando em zines, participando de feiras e festivais como a Plana, UGRA, FIQ, Flip e AmericanaZINE.

Foto: Amanda Paschoal

Hoje, é quadrinista, ilustradora, designer gráfico, editorial e de superfície. Recentemente publicou a HQ “Hibernáculo”, que questiona a influência da religiosidade na arte e na sexualidade das pessoas, e trabalha em uma nova HQ com Simone Campos que vai ser lançada em breve pela Cia. das Letras.

A afinidade com a linha editorial do The Intercept é um dos influenciadores da parceria que mantém com a plataforma de jornalismo. “Eu acredito que todo ato é um ato político e justamente por ter começado a me publicar num meio de zineiras feministas acho que isso influiu bastante na minha maneira de ver o mundo e consequentemente fazer arte. A exposição traz obras mais introspectivas, mas não deixa de ser de certa maneira ‘política’, justamente pelo meu background e de ser uma mulher jovem que se autopublica há alguns anos”, conta a barbarense.

Para o Francisco El Hombre, Amanda criou a arte do CD e vinil do “Soltasbruxa”, algumas artes de pôsteres de shows, capas para singles e estampas para camisetas. Para Liniker e os Caramelows, fez o pôster de divulgação da turnê mundial do grupo em 2018.

“Nos últimos dois anos tenho trabalhado principalmente com ilustração digital. Faço algum rascunho simples no caderno pra lembrar da ideia, mas todo resto é digital. Algumas vezes até o rascunho”, explica a artista. Neste ano, ela vai continuar a ilustrar para o The Intercept, e pretende seguir criando artes para bandas, além de lançar ao menos mais uma HQ.

Seu portfolio pode ser acessado em amandamiranda.net.

ACONTECE: A exposição “Bestiário” pode ser visitada gratuitamente até dia 22, das 8h às 18h, no hall da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, que fica localizada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Jardim Primavera.