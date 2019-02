Mostra aborda natureza e religiosidade em S.Bárbara

O Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste recebe até o dia 1º de maio a exposição “Pinceladas de Arte”, com obras feitas pelos alunos da artista plástica Elisabete Padovezi, e que retratam fauna, flora, paisagens campestres e religiosidade. A mostra foi aberta na última sexta-feira e pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

Foto: Reprodução

São 21 obras das alunas Claudineia Oliveira, Danila Amaro, Edna Rocha, Elizangela Rocha, Julia Vicentim, Maria Aparecida Jacomini, Maria Isabelly Andrade de Jesus, Neiva Fernandes Balam e Vera Forti Marta Souza que participaram das oficinas gratuitas de pintura a óleo sobre tela no CEU (Centros de Artes e Esportes Unificados) e no Centro Cultural do Romano.

“O tema foi livre. Destacam-se as paisagens, flores e autorretratos, todas pintadas a óleo sobre tela. Nas oficinas disponibilizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo, trabalhamos [com alunos] a partir de 12 anos, sem limite de idade para os adultos. As oficinas duram quatro meses e são abertas para a população em geral, em vários pontos da cidade, como o Centro Cultural Edgar Tricanico, no bairro Romano; CEU das Artes, no Planalto de Sol; e Biblioteca Léo Sallum, na Cidade nova”, explica Elisabete. No momento, não há turmas abertas para o curso, mas Elisabete orienta que os interessados acompanhem a agenda por meio de contato com a secretaria, pelo telefone (19) 3464-9424.

