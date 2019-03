Máscaras são foco de exposição em Santa Bárbara

Em parceria com o Senac Americana, o Tivoli Shopping recebe até o dia 25 de março a exposição “Retratos – Baile de Máscaras”. Localizada na Expansão, a mostra apresenta dez imagens produzidas por alunos como projeto de conclusão do curso de Formação Básica em Fotografia.

Organizados em duplas de trabalho, os estudantes foram clientes e fotógrafos uns dos outros e exploraram técnicas e criatividade para idealização e realização de um ensaio fotográfico, entre elas: captação de imagens, figurino, a estética na construção da comunicação visual e configuração

de equipamentos. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com Luciana de Souza, docente da área de comunicação e artes, todo o processo de criação das máscaras e dos retratos foi bastante criativo. “A integração e imaginação dos alunos foi de uma grandeza inacreditável, com cada um expressando algo de que gostava muito em suas composições. Todas com muita beleza, delicadeza e charme”, relata.

Mariana Cometti, ex-aluna do curso, conta que o resultado é um trabalho muito profissional. “As fotografias estabelecem uma comunicação com o espectador, deixando-o curioso para saber o significado por trás da máscara e despertando diferentes emoções”, analisa.

Segundo o Senac, as máscaras foram escolhidas a partir do que cada um gostaria de revelar em seu retrato e o sentido lúdico de representação visual traz consigo o desejo de se expressar ao mundo sem a linguagem escrita e descritiva.

ACONTECE: A exposição “Retratos – Baile de Máscaras” fica até o dia 25 de março na Expansão, próximo à Loja Renner, no Tivoli Shopping, que está localizado na Rua do Ósmio, 699, Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. A visitação é gratuita.