Livro com poesia e fotografia celebra 5 anos do sarau

Com quase cinco anos de existência, a Parada Poética terá uma edição especial nesta segunda-feira, em Nova Odessa. O último sarau do ano, realizado frequentemente na Estação Ferroviária da cidade, vai contar o lançamento da primeira Antologia Poética do projeto.

O livro mistura poesias e textos de artistas de destaque com os de pessoas que sempre marcam presença no evento. “Neste livro, nós temos poesias e textos de escritores consagrados que passaram pela Parada, como Ferréz, Sérgio Vaz, Marcelino Freire, Luz Ribeiro, Emicida, Rashid e Eveline. Foto: Márcio Salata / Divulgação

E dos poetas que frequentam a parada e nunca publicaram e que vão estar lado a lado nesse livro”, explica o rapper e poeta Renan Inquérito, um dos idealizadores da Parada junto com Marcio Salata, que é fotógrafo. Salata também teve fotografias suas compiladas e publicadas na antologia.

Para Renan, a publicação é uma materialização de um processo de empoderamento através da escrita. “As pessoas que estão neste livro são pessoas que chegaram na Parada Poética sem sequer escrever. E aí elas começaram a ver os poetas declamar, começaram a gostar, aí quiseram também escrever”, detalha o artista.

Em 2018, a Parada foi realizada com apoio do ProAC Saraus, um edital do Governo do Estado de São Paulo. E, com a verba que recebeu deste edital, a organização realizou algumas ações como a Parada Poética em escolas, ações com instituições de caridade, a impressão do livro e a criação de um documentário.

“Este livro vai ser vendido por um preço popular, apenas no dia do lançamento. Usaremos as cópias que sobrarem para nossas atividades em escolas e entidades”, explica Renan.

Acontece

A 66ª Parada Poética e o lançamento da sua Antologia Poética vai ser realizada a partir das 19h desta segunda-feira, na Estação Ferroviária de Nova Odessa. É solicitada a doação de um quilo de alimento como entrada.