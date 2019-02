Especializada em nudez, Jarine Sass prepara livro de fotografias

Especializada em nudez, a fotógrafa americanense Jarine Sass enfrenta rotineiramente uma barreira para a divulgação de seus trabalhos: as “diretrizes de uso” das redes sociais, que frequentemente apagam as imagens. Como forma de crítica às políticas dessas plataformas e a tabus sociais, ela decidiu então reunir suas fotos deletadas na #ColeçãoCensurados, livro autoral e independente que pretende lançar em abril.

Jarine é artista visual e cenógrafa, formada em fotografia. Em seus trabalhos, busca um entendimento e aproximação das relações humanas, de como as pessoas interagem e ocupam os espaços, de como os espaços reagem aos seres humanos. Constrói suas imagens utilizando-se na maioria das vezes do corpo como suporte, inclusive com autorretratos. A pele aparece como um questionamento sobre os limites, vivências e estruturas psicológicas. Foto: Jarine Sass

Apesar das propostas de reflexão, o material é constantemente alvo dos filtros das redes sociais. “Grandes plataformas que recebem imagens, bloqueiam várias delas com base em duas situações distintas: a primeira é via denúncia de usuários, e isso vai do entendimento de cada um. A segunda parte é por uma plataforma automatizada por inteligência artificial, ainda no início e bem falha. Se há uma grande área de pele não identificada como rosto, automaticamente é classificado como nudez. Sem regra nem curadoria, nem algoritmo, nem sensibilidade ou visão artística, eles apenas têm que manter a comunidade de usuários felizes, clicando satisfeitos. Assim a rede lucra”, critica a artista.

Jarine avalia que a nudez ainda é encarada como tabu e a “sociedade não consegue separar o que é um trabalho artístico de pornografia ou sacanagem”. Ela conta que já teve de colocar tarjas em fotografias para que elas fossem “aceitas” pelas plataformas e que mais de cem imagens já foram excluídas de seu perfil. “A pele em minha fotografia aparece como um questionamento fundamental e atual sobre os limites, vivências e estruturas psicológicas da sociedade em que vivemos”, ressalta. O livro ainda não tem data exata de lançamento, mas terá tiragem impressa e a fotógrafa avalia a possibilidade de lançar uma campanha de crowdfunding para custeá-lo.

WORKSHOP

Jarine também vai ministrar um workshop sobre linguagem e narrativas fotográficas focado nos trabalhos com corpo e nudez, em Americana, neste domingo, a partir das 9h. A parte teórica vai ocorrer no Studio Ophicina de Photo (Avenida Rafael Vitta, 620, Vila Rehder), e a prática em uma ruína histórica, em Santa Bárbara d’Oeste, com transporte incluso. O custo é de R$ 470 e o curso tem oito horas de duração. Todo o cronograma pode ser acessado em https://www.jarinesass.com.br/workshop.