Instituto CPFL recebe obras de Auguste Rodin

Um conjunto de 10 esculturas originais e 76 fotografias documentais da vida do artista francês Auguste Rodin (1840-1917) está exposto ao público, pela primeira vez no interior paulista, na Galeria de Arte do Instituto CPFL, em Campinas. A mostra foi aberta nesta quarta-feira.

A exposição “Figura e Modernidade: Rodin no Acervo da Pinacoteca de São Paulo” fica em cartaz até 29 de junho. Foto: Divulgação

Resultado de uma parceria entre o Instituto CPFL e a Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a exposição conta com recursos educativos, desenvolvidos pelo NAE (Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca), para uso autônomo, que estimulam a participação do público de todas as idades, criando novas relações com as obras. Também será realizado um encontro de formação para professores.

As visitas podem ser realizadas em grupos de até 45 pessoas. Educadores estarão no local para atender o público, e o agendamento pode ser feito por e-mail monitoriainstitutocpfl@gmail.com ou pelo telefone (19-3756-8000). A exposição tem a curadoria de Valéria Piccoli, curadora-chefe do museu. R.P.

ACONTECE: A exposição “Figura e modernidade: Rodin no acervo da Pinacoteca de São Paulo” pode ser visitada gratuitamente até 29 de junho, de segunda e terça, das 9h às 18h, de quarta a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, das 10h às 16h. O Instituto CPFL fica na Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632, na Chácara Primavera.