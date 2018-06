Feira de Artesanato segue até sábado na Praça Central de SB

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A Praça Coronel Luiz Alves, localizada na região central de Santa Bárbara d’Oeste, recebe até este sábado uma nova edição da Feira de Artesanato. Organizada pela prefeitura e artesãos do município, a feira funciona das 9h às 17h até sexta-feira, e das 9h às 14h no sábado.

Os produtores barbarenses terão à disposição peças decorativas feitas com ferraduras sucateadas, bijuterias feitas pela técnica de macramê e filtro dos sonhos, costura criativa e patchwork, bonecos de crochê feitos pela técnica Amigurumi, trabalhos feitos em EVA, guardanapos, toalhas, capas de filtro, patchwork, crochê e outros, gravação do nome no arroz, além de um espaço com doces caseiros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464-9424 ou na Secretaria de Cultura e Turismo (Rua João XXIII, 61, Centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.