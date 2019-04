Exposição retrata heróis da Marvel em shopping

Foto: Divulgação

Quem passear até o dia 26 pelos corredores do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, vai se deparar com desenhos do Homem-Aranha, Pantera Negra, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Vampira e outros super-heróis. Eles fazem parte da exposição “Universo Marvel”, que reúne 44 desenhos de alunos e professores da escola Traço Bizarro. A visitação é gratuita.

Produzidos durante as aulas dos cursos de Mangá, História em Quadrinhos, Concept Art para Game Design, Desenho Realista e Desenho Avançado, os trabalhos expostos trazem os personagens ilustrados a partir de técnicas como grafite, lápis de cor, aquarela, pastel seco, entre outras. Os alunos têm idades a partir de 12 anos.

Designer industrial e professor de desenho da escola, Ubiratan Bizarro Costa afirma que é a primeira mostra com essa temática. “Escolhemos esse tema devido ao lançamento do filme da Capitã Marvel. Assim decidimos abranger não só ela, mas também outros personagens”, explica.

Os desenhistas chegam a levar duas semanas para terminar um trabalho como os que estão expostos, de acordo com o professor.

Referência. Criada em 1939, a Marvel Comics é uma das maiores editoras de histórias em quadrinhos do mundo. É a criadora de uma série de personagens conhecidos, como Homem-Aranha, Homem-Formiga, Capitão América, Capitã Marvel, Homem de Ferro, Punho de Ferro, Motoqueiro Fantasma, Feiticeira Escarlate, Viúva Negra, Soldado Invernal, Máquina de Combate, Pantera Negra, Gavião Arqueiro, Wolverine, Hulk, Thor, Falcão e Doutor Estranho, incluindo suas equipes como: Vingadores, Defensores, X-Men, Quarteto Fantástico, Guardiões da Galáxia, Jovens Vingadores, Agentes da S.H.I.E.L.D., Inumanos e Fugitivos, e os antagonistas como: Thanos, Duende Verde, Doutor Destino, Rei do Crime, Magneto e Loki.

Acontece. A exposição “Universo Marvel” está aberta para visitação até 26 de abril, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. O Tivoli fica na Rua do Ósmio, 699, Vila Mollon