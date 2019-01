Exposição faz viagem nostálgica até os ‘anos 80’ em Santa Bárbara

Soprar fita de videogame para ela funcionar, girar um disco com o dedo para fazer ligações, montar um ferrorama ou brincar com o boneco do Fofão. Algumas dessas atividades pode parecer estranha à nova geração, mas tem ligação com a década de 1980, que nesta sexta-feira ganha uma exposição exclusiva no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Inédita na região, a mostra “I Love Anos 80” traz um dos maiores e mais completos acervos do Brasil, com mais 600 itens entre brinquedos, jogos, videogames, eletrônicos, discos e impressos da época.

Foto: Divulgação

Clássicos como Atari, Odyssey, Playmobil, Comandos em Ação e Aquaplay podem ser conferidos de perto no evento. “A exposição ‘I Love Anos 80’ foi criada por quem viveu a década. Os objetos são cuidadosamente organizados e o local ambientado para que leve a maioria das pessoas que visitam às lágrimas. Sim, muitos saem chorando”, conta Giulliano Asa, responsável pela mostra.

O público poderá interagir com os itens e jogar à vontade jogos clássicos como Fliperama, Master System e até mesmo o Telejogo; além de se divertir com brinquedos como Pula-Pirata, Cai-Não-Cai, Jogo da Operação, Twister e Pula Pinote.

Além dos jogos, a exposição traz personagens em tamanho real de Freddy Krueger e Jason, que fazem sucesso com o público, principalmente para selfies com os visitantes. Um curador ficará em tempo integral contando as histórias de cada item.

“I Love Anos 80” existe há 4 anos e já passou pelas cidades de Uberlândia, São José dos Campos, Araraquara, Indaiatuba, Sorocaba, Santo André, Rio Claro, Limeira e São Carlos. O acesso é através da bilheteria e a mostra ficará aberta ao público de terça a sábado, das 13h às 22h e, aos domingos, até às 20h.

EM ALTA

A nostalgia em relação aos anos 1980 tem falado mais alto na cultura pop nos últimos tempos, o que fica evidenciado principalmente pelo sucesso de séries como “Stranger Things” ou em produções da franquia “Black Mirror”, que resgatam elementos da época e até a trilha sonora. O mesmo ocorre no cinema, em filmes como o remake de “It” ou o anúncio de que o filme “Mulher-Maravilha 2” se passará nesta década.

Acontece. A exposição “I Love Anos 80” ocorre até 1º de abril, de terça a sábado, das 13h às 22h, e, aos domingos, até às 20h. O ingresso para visitação custa R$ 5. Rua do Ósmio, 699, Jardim Mollon.