Exposição ‘Afagos’: olhares contra a violência

Tem assuntos que não dependem de datas especiais para virarem assunto, como é o caso do feminicídio. O crime de ódio baseado no gênero só cresce no Brasil. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o número de assassinatos é de 4,8 a cada 100 mil mulheres.

Na luta contra este problema, a professora Aparecida Bezerra montou com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio Regular e com os estudantes do EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Escola Estadual Heitor Penteado, em Americana, a exposição “Afagos”. A exposição estará aberta para visitação gratuita, durante o período escolar, até esta sexta-feira. Foto: Divulgação

Aparecida conta ao LIBERAL que escolheu a fotografia como base do trabalho por acreditar que o segmento retrata a realidade de forma fiel. A professora instruiu os alunos a abordarem o tema com seus próprios olhares, por meio do equipamento que tivessem acesso, e eles reproduziram seus conceitos por meio das câmeras de celulares. “Os recursos deveriam ser simples, do conhecimento do aluno. Eles debateram muito sobre o assunto. Acredito que mudaram a visão sobre preconceitos contra as mulheres”.

Antes de produzirem as fotos, os alunos foram contextualizados sobre o tema. Entre abril e maio, a professora apresentou obras de artistas contemporâneas como Orlan, Nazareth Pacheco e Frida Kahlo. Os trabalhos tinham foco no corpo, dor, sensibilidade feminina e apresentavam o debate de questões da mulher na atualidade. Ainda foram apresentados aos estudantes dados sobre o feminicídio, como o índice crescente de mortes de mulheres na região.

Debate

Segundo Aparecida, mais da metade dos assassinatos cometidos a cada ano por razões de gênero, no mundo todo, ocorrem dentro da relação “marido/mulher”, ou em decorrência de términos de relacionamentos.

“Depois de muito debate em sala de aula e com os resultados excelentes obtidos com os ensaios fotográficos, surgiu a possibilidade de transmitir conhecimento e criar condições para um grande debate com todos os alunos por meio da exposição fotográfica, que se propõe a sensibilizar pessoas e trazer informações sobre feminicídio”, ressalta a educadora.

Acontece:

A exposição “Afagos” segue aberta até o dia 22. A entrada é gratuita. A Escola Estadual Heitor Penteado fica na Rua dos Professores, 40, Centro. Informações pelo telefone 3461-1598.

SB também tem Mostra sobre o feminicídio

A exposição itinerante “Mulheres Artistas, Resistam! Pelo Fim da Violência Contra a Mulher” segue aberta na Estação Cultural de Santa Bárbara d’Oeste até o próximo dia 24. A mostra é realizada pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste e traz obras produzidas pelas artistas Gabrielle Maria, Gabriela Pyles, Giovana Angelo, Isa Whitaker e Vitoria Bueno.

A mostra retrata o universo feminino em desenhos, pinturas, fotografias e bordados, expressando o desejo das mulheres de serem reconhecidas em seus talentos e capacidades, além de trazer a reflexão sobre situações que envolvem os diversos tipos de violência contra a mulher.

O funcionamento é de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h, aos sábados, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. A Estação Cultural fica na Avenida Tiradentes, 2, Centro. Informações pelo telefone 3455-4830.