Evento une teatro de rua e palhaçaria

Dois espetáculos serão apresentados na 10ª edição do Americana Mostra, neste domingo. Às 11h, o Parque Ecológico recebe “A Ilha Desconhecida”, teatro de rua da Cia dos Náufragos, de Campinas. Às 20h, o palco do Fábrica das Artes terá apresentação de “Cadê o Pássaro que Estava Aqui?”, do Grupo Galhofas, de Descalvado.

A entrada é pelo ticket cultura, no qual o espectador escolhe o quanto pagar. Viajar, partir em busca do desconhecido e descobrir-se a si mesmo. Este é o ponto de partida do espetáculo “A Ilha Desconhecida”. Livremente inspirada em um conto de José Saramago, a companhia reconta através de uma trupe de atores a jornada de um homem em busca da misteriosa ilha desconhecida. Foto: Divulgação

“É um texto que fala da questão existencial do buscar-se, de que o viver não se faz pelo objetivo final, mas no processo de procura”, define o autor, Miguel Damha.

Em outra camada, a peça também discute a questão feminista. “Tem o homem, que sai em busca da ilha desconhecida, e a figura dessa mulher, que é uma trabalhadora do castelo do rei, que depois de ouvir o homem pedir o barco para o rei para ir até a ilha, se apaixona por esse objetivo, vai atrás dele e vai protagonizando o próprio caminho dela, de empoderamento e entender-se a si mesma”, explica.

Cada personagem tem um ponto de vista. O homem é mais idealista, a mulher mais pragmática. “Mas esses polos vão se juntando e impulsionando a caminhada de ambos”, completa Miguel.

O PÁSSARO

Às 20h, no Fábrica, é a vez da palhaçaria. Na busca de falar sobre perda, abandono, solidão, possessão e tantos outros sentimentos difíceis de materializar, o Grupo Galhofas optou pela estética “simplista”, potencializando o jogo do ator/palhaço.

No espetáculo, o público é recebido em um cenário minimalista. Logo de início institui-se o tema central da peça, quando o personagem mostra ao público a falta que sente de seu pássaro, e algumas lembranças que guarda de seu companheiro agora distante.

“E esse ser [o pássaro] é tão ausente que ele se torna presente, quase que um segundo personagem ao longo do espetáculo”, explica Ana Carolina Costa, contrarregra da peça.

Ela aponta que um dos cernes do espetáculo não é dissociar a comédia da tristeza ou das temáticas mais dramáticas abordadas, mas entendê-los juntos, como partes de um ser humano. “Estamos transitando por essas fragilidades a todo momento. E nem por isso nós precisamos deixar de rir da situação, deixar

a comédia de lado”.

Para a artista, o palhaço é um personagem que faz esse contraponto com maestria. “Talvez seja o ser mais sensível para tocar nessas questões, para tocar na própria desgraça, nas próprias fragilidades e extrair delas a comicidade, e a gente aposta muito nisso, tanto na questão da estética do espetáculo como na narrativa”, completa.