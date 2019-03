Estudo sobre palhaço dá título de mestre a estudante de Americana

Um estudo sobre o palhaço e seu poder de tencionar relações, brigando contra o distanciamento na sociedade contemporânea, é a base para a tese que rendeu o título de mestre em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ao artista americanense Luis Godoy, na última semana, em banca realizada na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

O projeto é fruto de pesquisas que ele realizou como membro de um grupo de palhaços que levam humanização a um hospital de Foz do Iguaçu e, em um segundo momento, observando a atuação destes artistas na rua. Foto: Eduardo Motta / Divulgação

“Também fiz uma entrevista etnográfica com essas pessoas, para entender as motivações pessoais, aquilo que movia aquelas pessoas estarem ali e o que o trabalho significava para estas pessoas”, conta o pesquisador, acrescentando que um dos objetivos observados é o desejo de transformação. Com o título “Tensionando o sentido do agir: o Clown e seu potencial criativo”, a tese teve orientação de Peter Schulz e co-orientação de Roberto Donato.

Ele também observa que, para o grupo pesquisado, o palhaço do hospital trazia uma mensagem diferente que a do que está na rua. “Para eles, muitas vezes, o palhaço que está fora do ambiente hospitalar é mais festeiro. E faz sentido […] Na rua temos certos cerceamentos, no entanto, conseguimos abranger muito mais pessoas”, compara Luis.

Ele também ministrou uma oficina aos artistas na qual estimulou o improviso. “Ao desenvolver uma intervenção cênica com as cartas que já tenho na manga e meu repertório, vou desenvolver aquilo que tenho de certeza, com respostas que podem ou não ser previsíveis. Mas quando eu vou aberto a todos os fracassos e ao que o público e espaço têm a me oferecer, eu tenciono mais os meus processos de criação e permito que novas coisas possam vir a acontecer. Isso é muito importante para o processo do artista”, avalia.

Ao levar o grupo à rua ele também buscou questionar o esvaziamento do sentido de convívio relacionado a estes espaços públicos, que passaram a ser apenas local de trânsito. “A ação que dentro do hospital ou nas oficinas chega a determinadas pessoas, na rua ela vai se reverberar e atingir um grupo muito maior de pessoas”, conclui o americanense, que já tem em mente um projeto de doutorado que deve abranger diferentes áreas, como arte, esporte e filosofia.