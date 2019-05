Após perder seu patrocínio no início do ano e correr o risco de fechar as portas, o Cine Belas Artes, localizado na região central de São Paulo, foi salvo e contará agora com outra empresa patrocinadora. O cinema passará a se chamar Petra Belas Artes. Desde julho de 2014, quando houve a campanha para “salvar” o Belas Artes, o conjunto de salas da Consolação ostentava o logo da Caixa como patrocinadora. Em dezembro terminou o contrato.