Desenho de barbarense fica em 3º em concurso

A aluna Samantha de Souza e Silva, matriculada na 1ª série do Ensino Médio da EE (Escola Estadual) Professora Benedicta Aranha de Oliveira Lino, localizada em Santa Bárbara d’Oeste, conquistou o 3º lugar no “Concurso WIZO de pintura e desenho 2018”, com o tema “Brasil-Israel: Música e Dança”. A solenidade de premiação acontecerá na próxima segunda-feira, às 14h30, no auditório da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Foto: Divulgação

O concurso WIZO de Pintura e Desenho tem como objetivo incentivar a criatividade e a produção artística de alunos da rede pública de ensino do Estado de São Paulo que, orientados pelos professores, ampliam seus conhecimentos sobre os dois povos.

Além de promover e valorizar o debate sobre a cultura entre Brasil e Israel por meio da produção artística, o concurso visa proporcionar um canal de comunicação e expressão entre esses dois países. “Quem me motivou a participar do concurso foi a professora Silvia [de Cassia Silva], que me apresentou o projeto e me incentivou a fazer as pesquisas sobre o tema e me ajudou nas minhas ideias”,

explica Samantha.

“A oportunidade de participação em concursos culturais como da Organização Feminina WIZO de São Paulo, proporciona aos nossos alunos conhecer e estar em contato com outras culturas, além de ter a oportunidade de expressar suas habilidades e talentos”, afirma Janete Melegate, vice-diretora da escola.