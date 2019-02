Clube da Melhor Idade tem vagas para artesanato

O Clube da Melhor Idade de Nova Odessa volta a oferecer o curso de artesanato em geral. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (4), na sede do clube, na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro.

São 20 vagas oferecidas e as aulas começam no próximo dia 10 de fevereiro, realizadas sempre às quintas-feiras, das 14h às 16h. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Artesanato pode ser explicado como o tipo de trabalho manual, não industrializado e não produzido em série. Serve para finalidades artística e terapêutica. Por isso fazemos questão de manter essa modalidade de curso aqui no Clube”, explicou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza.

A diretora do Clube, Cristiane Mareschi, adiantou que o curso oferece diversas possibilidades. “Durante o curso, os participantes irão aprender a fazer peças de enxoval de bebê, tapete de barbante, itens em crochê e diversos outros. É um curso muito dinâmico que sempre agrada”, afirmou.

O telefone para contato sobre o curso é o (19) 3476-6053.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.