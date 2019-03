Circuito Hip Hop reúne em SB intervenções neste sábado

Diferentes elementos artísticos serão reunidos neste sábado no Circuito Hip Hop, que será realizado na Praça Dante Furlan, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, a partir das 16h. Shows, batalha de rappers e skatistas, sarau, grafite e dança compõem a programação gratuita do evento, organizado pela prefeitura com apoio da Câmara Temática de Cultura Popular e Urbano e de coletivos como o Hip Hop Conscientiza.

Os vencedores das disputas entre MC’s e skatistas ganharão brindes de lojas apoiadoras do projeto. A intervenção de grafite será feita em estruturas de tabelas de basquete e na pista de skate, além dos painéis de madeira. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Membro do Hip Hop Conscientiza, Marcelo Santos, o Santos SBO, destaca a importância de se reunir diferente elementos desta cultura no evento e explica que eles se complementam.

“Hoje o rap está em toda a sociedade, pois não é feito apenas para os pobres. Ele tem uma origem pobre, mas é feito para todo mundo que tem uma boa visão, uma boa mente, que busca conhecimento, que quer o melhor para sua cidade”, avalia.

Ele também destaca que incentiva artistas do segmento a se inscreverem nos editais de cultura lançados pela prefeitura, para que participem de outros eventos do tipo. “Existem bons rappers na região, rapaziada muito boa. É que, às vezes, não se apresenta por aqui porque não tem espaço. Mas, por exemplo, Santa Bárbara tem Festa da Migração, tem Festa das Nações, tem festas grandes”, acrescenta.

Segundo a prefeitura, serão realizados mais dois eventos em 2019. A Praça Dante Furlan está localizada na Rua do Rayon, no Jardim Esmeralda.

Confira a programação do Circuito Hip Hop:

16 horas – Abertura com DJs se revezando nas pick-ups (MÚSICA)

16 horas às 17h15 – Manobras no skate com premiação (SKATE)

17h20 – Plena Rap (MÚSICA)

17h40 – Grupo K4 (MÚSICA)

18 horas – Mic aberto para intervenções de literatura, poesia marginal e rima (LITERATURA E POESIA MARGINAL)

18 horas – Intervenções de dança (DANÇA)

18h30 – 2 P.D.R. (MÚSICA)

19 horas – Survivals of streets (MÚSICA)

19h20 – Soul Gueto (MÚSICA)

19h40 – Mic aberto para freestyle (RIMA)

20 às 21 horas – Batalha de MC’s (RIMA)