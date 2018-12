Casa do Conto realiza novas apresentações no CCL

Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação

Nesta quarta e quinta-feira (19 e 20), às 19h30, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) realiza novas apresentações da história “O Natal dos ratos”, na Casa do Conto II, localizada no CCL (Centro de Cultura e Lazer). As sessões serão gratuitas e terão também a presença da Ameriart (Feira de Artesanato de Americana).

“A primeira apresentação aberta ao público aconteceu no dia 10 de dezembro e foi um encontro muito legal, com a participação do Corda Coral e do Papai Noel, além do público que estava no CCL fazendo exercícios e aulas de dança. Enfim, é uma oportunidade para os pais levarem as crianças passearem, tirarem eles da frente da televisão e toda a família faz um passeio cultural”, convidou a arte-educadora, Cristina Lazaretti.

A Casa do Conto II fica nas dependências do CCL, à Avenida Brasil, nº1293, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3408-4800.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.