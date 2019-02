Cartunistas criam exposição em homenagem a Boechat

Foto: Alex Soares

Ricardo Boechat amava o trabalho dos cartunistas. O jornalista, que morreu em um acidente de helicóptero no dia 11 de fevereiro, gostava de desenhar cartuns. Artistas decidiram, então, criar uma exposição virtual para homenagear Boechat.

Para o presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro, o âncora da Rede Bandeirantes era um chargista. “Seu bom humor não nos deixa pensar de outra forma. Sua irreverência natural vem da tribo das hienas do traço. A forma de confrontar governos e as incoerências de acontecimentos sem nexo que vivemos hoje em dia fará muita falta”, disse.

Apesar das críticas ferrenhas em diversas situações trágicas no Brasil, Ricardo Boechat não dispensava uma boa dose de humor em seus comentários.

O presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil afirma que uma nova geração de profissionais está surgindo com o mesmo estilo do jornalista. “Por isso, a ACB abriu esse espaço para soltar a tribo das hienas que nesse momento choram – os artistas do humor gráfico. Toca o Barco, Brasil, que o Boechat estará sempre dando uma ajudinha, de onde ele estiver”, disse José Alberto Lovetro.

Para ver a exposição virtual “Toca o Barco, Brasil!”, basta acessar o site.