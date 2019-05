Balé da Rússia dança obra de Tchaikovsky em Campinas

Após um hiato de nove anos, o Imperial Russian Ballet voltou ao Brasil em março, com o espetáculo “The Best of Tchaikovsky”, que nesta terça e quarta-feira chega ao Teatro Iguatemi Campinas.

Foto: Divulgação

Nele, são performados os três mais importantes balés do repertório clássico: “O Lago dos Cisnes”, “A Bela Adormecida” e “O Quebra-Nozes”.

O giro passará por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Recife, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Ribeirão Preto e Campinas, numa realização da Art Rec Produções.

Criado em 1994 por Gediminas Taranda, estrela do Ballet Bolshoi de 1980 a 1993, o Imperial Russian Ballet reúne artistas vindos das melhores escolas de balé do mundo, como a Ópera de Paris, Teatro Mariinsk, Teatro Bolshoi e American Ballet Theatre.

A principal tendência é o estilo clássico, mas, ao mesmo tempo, as apresentações do grupo apresentam também o estilo moderno.

No elenco de 28 bailarinos que vieram ao Brasil, destaque para os solistas Ivan Zviagintsev (que já passou por companhias como Bolshoi, Russian Ballet Theatre e Russian National Ballet); Kseniia Pukhlovskaia (Russian Ballet Theatre e Russian National Ballet); Lina Sheveliova (Teatro Nacional de

Ópera e Balé da Moldávia); e Nariman Bekzhanov (Teatro de Ópera e Balé Abay State, no Cazaquistão). Além disso, 1,5 tonelada de material cênico e figurinos foi desembarcada no país.

O Imperial Russian Ballet faz turnês por todos os continentes desde sua criação. Suas apresentações em Moscou são fixas no Tchaikovsky Concert Hall, no Teatro Mossovet, mas o palco principal do grupo é o Teatro E. Kolobov “New Opera”.

O FUNDADOR. Estrela do Teatro Bolshoi por 13 anos (destaque em “A Idade de Ouro” e “Raymonda”, coreografados por Yuri Grigorovich), há 25 anos Gediminas Taranda atua como diretor artístico do Imperial Russian Ballet.

Em 2002, foi presidente do 1º Festival Internacional de Balé de Moscou “Grand Pas”, que se transformou no festival oficial anual de balé da cidade. Produziu e coreografou muitas performances, incluindo o premiado filme “Nika”, estrelado por Alexei Nemov, ex-ginasta olímpico; “O Lago dos Cisnes na Água” na piscina olímpica em Pequim, “Opera Mania” e “Symphonic Mania”, na França.

Ele foi o organizador de eventos culturais para a equipe da Rússia nos Jogos Olímpicos de Atenas, Turim, Pequim, Vancouver e Londres, além de ter sido premiado com uma medalha do Comitê Olímpico Internacional por Promoção do Movimento Olímpico.

Acontece. O espetáculo “The Best of Tchaikovsky” será apresentado nesta terça e quarta-feira, às 20h, no Teatro Iguatemi Campinas, localizado na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Os ingressos custam R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira) e podem ser comprados em www.ingressorapido.com.br ou na bilheteria.