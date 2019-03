Bailarinos representam Americana em Portugal

Foto: Divulgação

Dois jovens bailarinos vão representar Americana no Cib (Concurso Internacional de Bailado do Porto), que vai ocorrer em Portugal, na próxima semana. Membros da Companhia da Dança, o duo Sarah Ferraz, de 16 anos, e Vinícius Dorta, de 19, vão apresentar a coreografia “O Outro Lado”. E Vinícius ainda vai performar um número solo chamado “Um Instante”.

“O Outro Lado” explora o estilo livre, com elementos do jazz, dança contemporânea e balé clássico, abordando a empatia e a necessidade de se colocar no lugar do outro para entendê-lo. “Madura, a temática ganha como aliada a juventude dos bailarinos e sua capacidade corporal”, explica Cris Furlan, professora, coreógrafa e proprietária da companhia junto com Daniela Barbosa.

Na competição, os dançarinos são divididos por faixas etárias. Uma das diferenças em relação às apresentações brasileiras, segundo Cris, é que no evento do Porto tem viés puramente técnico.

“Nós, brasileiros, montamos uma coreografia pensando no figurino, na cena que vai ser construída no palco, qual iluminação que vai favorecer esse movimento, e lá nesses eventos no Cibi não acontece. É só uma luz geral. A gente se apresenta como se estivesse em um ensaio em sala de aula, mas em cima do palco. Eles falam que isso é uma dinâmica para que consigam avaliar realmente as qualidades técnicas”, compara.

AMADURECIMENTO. Sarah afirma que receber a oportunidade de competir no exterior é uma grande conquista. “Durante todo o ano, pude aprender como é dançar uma coreografia em dupla. Entendo que é ajudar, pensar e sentir o outro”. Vinícius também destaca que houve um amadurecimento físico e emocional enquanto circularam com a coreografia. “Espero que possamos deixar um pouco de nós e da coreografia lá, porque se trata de um assunto muito importante, que é sobre a empatia que devemos sentir uns pelos outros”.

A equipe embarca no dia 1º, Sarah e Vinícius vão se apresentar nos dias 4, 5 e 7 e os resultados serão divulgados no dia 7. Há premiações em dinheiro, troféus e bolsas.

A companhia está fazendo uma vaquinha online para custear a viagem. É possível contribuir com qualquer valor pelo link https://goo.gl/7gWxow.