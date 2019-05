Bailarinos de Americana são premiados na Espanha

Foto: Arquivo Pessoal

Membros da academia de dança Twist e do Grupo Espaço Dançar, de Americana, Eliana Favarelli e Reginaldo Sama, Marina Favarelli e Juliano César foram premiados no Barcelona Dance International Competition, no Teatre de Lloret, na Espanha.

O evento terminou na semana passada. Enquanto Eliana e Reginaldo conquistaram o 1º lugar na categoria Melhor Coreografia e Performance, o duo Marina e Juliano foram premiados na categoria Dança Contemporânea Juvenil.

A dupla adulta apresentou um número de dança contemporânea (“Bem Me Quer, Mal Me Quer”) e um no estilo livro (“Um Grande Amor Não Acaba Assim”). Já os adolescentes, que têm 15 anos, levaram uma coreografia de jazz e outra contemporânea. A direção artística do grupo é de Ednei Ananias.

“O orgulho não cabe dentro do peito quando temos o reconhecimento da arte que fazemos com tanto amor. Acredito que o reconhecimento é o prêmio máximo para o artista”, frisa Reginaldo.

“Foram dias incríveis de muita aprendizagem e muita emoção. Quero dizer do fundo do coração, que essa alegria faz parte da minha vida porque tenho pessoas ao meu lado que acreditam em mim e em meu trabalho. Ganhar esse prêmio fora do meu país é uma conquista que me honra de tal forma, que me faz acreditar cada vez mais que a arte rege a minha vida e isso me faz uma pessoa melhor”, afirma Eliana.

Na semana passada, eles já haviam conquistado o primeiro lugar com as duas coreografias que apresentaram na competição da Ciad (World Confederation of Dance Professional), na Cidade do Cabo, na África do Sul.

PLANOS. Eliana e Reginaldo já planejam a participação de um festival na Argentina, em maio, e outra na Itália, em junho. Esta última terá um perfil diferente e será voltada à arte circense. “Acho que essa coisa eclética que nós dois temos é o que faz o diferencial da dupla. E os meninos, Marina e Juliano estão indo pelo mesmo caminho”, afirma Eliana.