Bailarinos da RPT conquistam júri de concurso europeu

Os bailarinos americanenses Sarah Ferraz, de 16 anos, e Vinícius Dorta, de 19, conquistaram o primeiro lugar com a coreografia “O Outro Lado” no Cib (Concurso Internacional de Bailado do Porto), que ocorreu em Portugal no início do mês.

Foto: Divulgação

Vinícius ainda ficou em segundo lugar com um número solo chamado “Um Instante”.

Os números são assinados por Cris Furlan, professora dos artistas e proprietária da Companhia da Dança.

“O Outro Lado” explora o estilo livre, com elementos do jazz, dança contemporânea e balé clássico, e acumulou mais de 20 premiações ao longo de 2018. Aborda a empatia e a necessidade de se colocar no lugar do outro para entendê-lo.

“Ter conseguido ganhar foi uma sensação tão boa que sinto que todo nosso esforço e dedicação em todas aulas e ensaios valeram a pena. Foi uma das experiências mais incríveis”, celebra Sarah.

“Encheu nossos olhos pela grande organização e uma enorme e fantástica estrutura, uma experiência incrível, única, que nos possibilitou uma aventura, um novo desafio”, afirma Vinícius.

Cris destaca que a emoção começou antes do embarque, quando foram indicados para participar do evento pela própria diretora dele, que viu a apresentação no Brasil.

“Foi incrível estar num evento com 800 bailarinos de oito países e sentir que a gente, do interior de São Paulo, estava lá também. Então, é difícil até agora acreditar. E o resultado disso tudo, ver os meninos se apresentando bem, com confiança, de cabeça erguida, sem transparecer a pressão que isso gera neles, foi maravilhoso”, conta.

A coreografia do duo recebeu média 9,2 de nota. Já o solo obteve 8,8. “A gente traz na bagagem muita determinação e muita confiança. Eles fizeram várias aulas com um professor russo, uma professora iraniana, fora as audições das bolsas. Bailarino, quanto mais estiver no palco, mais fizer aulas, mais experiente e mais forte ele fica na sua confiança”, acrescenta a professora.

VIÉS TÉCNICO. Na competição, os dançarinos foram divididos por faixas etárias. Uma das diferenças em relação às apresentações brasileiras, segundo Cris, é que no evento do Porto o viés foi puramente técnico, sem cenografias. No júri, estiveram artistas de destaque como o brasileiro Anselmo Zolla e a suíça Amanda Bennett.